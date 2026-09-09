Η Ντοβ Κάμερον επέστρεψε δυναμικά στη μουσική σκηνή με το νέο της τραγούδι «When In Rome», που κυκλοφόρησε από την Columbia Records.

Πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία της δημοφιλούς ηθοποιού και τραγουδίστριας για το 2026, η οποία αποτελεί παράλληλα το πρώτο δείγμα του επικείμενου ντεμπούτου άλμπουμ της. Είναι εμπνευσμένη από τις στιγμές που έζησε στην Ιταλία με τον σύντροφό της και τραγουδιστή των Måneskin, Νταμιάνο Νταβίντ.

Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα ατμοσφαιρικό βιντεοκλίπ σε σκηνοθεσία της Χάνα Ντε Bριζ, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν στους γραφικούς δρόμους της Καπένα, μιας κωμόπολης λίγο έξω από τη Ρώμη. Πίσω από τη δημιουργία του κομματιού βρίσκονται η Ντοβ μαζί με τους Μαρκ Σικ, Ilsey, Μάντισον Λοβ και Σι Τζέι Μπάραν. Την παραγωγή συνυπογράφει ο Μπάραν με τους Μαρκ Σικ και Ilsey.

Παράλληλα, η Ντοβ Κάμερον ετοιμάζεται για τις ζωντανές της εμφανίσεις, καθώς αργότερα μέσα στη χρονιά θα πλαισιώσει τον Sombr στην περιοδεία «You Are the Reason Tour». Σύμφωνα με το Just Jared, θα περιλαμβάνει 13 σταθμούς σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής, μεταξύ των οποίων δύο προγραμματισμένες συναυλίες στο εμβληματικό Madison Square Garden.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ