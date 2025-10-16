Η μουσική της Ορχήστρας του Γιόχαν Στράους μάγεψε το κοινό που βρέθηκε στο Ηρώδειο, το βράδυ της Τετάρτης (15/10), τιμώντας τα 200 χρόνια από τη γέννηση του «Βασιλιά των Βαλς».

Η βραδιά περιλάμβανε διάσημα βαλς και πόλκες, με τη συμμετοχή κορυφαίων χορευτών και σοπράνο της Όπερας της Βιέννης, σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση κάτω από την Ακρόπολη.

Η συναυλία ωστόσο είχε ιδιαίτερη αξία καθώς ήταν το αποχαιρετιστήριο γεγονός πριν το κλείσιμο του Ωδείου για τρία περίπου χρόνια, λόγω εργασιών αποκατάστασης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η αυθεντική «Wiener Johann Strauss-Capelle», η οποία συνόδευσε χορευτές και ερμηνευτές από την Όπερα της Βιέννης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα ακούστηκαν για πρώτη φορά και τα «Παιδιά του Πειραιά» του Χατζιδάκι, γεγονός που ενθουσίασε το κοινό.

Δείτε το βίντεο:

Η μαγεία της ατμόσφαιρας της αυτοκρατορικής Βιέννης αναβίωσε μέσα από πασίγνωστα βαλς, μεταξύ των οποίων ο «Ωραίος Γαλάζιος Δούναβης» και αξέχαστες πόλκες και μαζούρκες, ενώ κομψά χορευτικά ζευγάρια στροβιλίζονταν στη σκηνή.

Η αυθεντική ερμηνεία των συνθέσεων των Στράους μαζί με τα κόκκινα φράκα των μουσικών, που καθιερώθηκαν το 1843 και έγιναν σήμα κατατεθέν στην ιστορία της Ορχήστρας, στις θριαμβευτικές εμφανίσεις της σε ολόκληρο τον κόσμο συνεπήραν το αθηναϊκό κοινό.

Η Ορχήστρα ιδρύθηκε το 1827 από τον πατέρα Γιόχαν Στράους (τον Πατέρα των Βαλς), δύο χρόνια μετά την γέννηση του γιου του. Το 1849 μετά τον θάνατο του πατέρα, ο γιος Γιόχαν Στράους κληρονόμησε την ορχήστρα και ξεκίνησε την θριαμβευτική του πορεία που τον καθιέρωσε ως τον Βασιλιά του Βαλς. Με αυτή την ορχήστρα παρουσίασε για πρώτη φορά το διασημότερο βαλς όλων των εποχών, τον «Ωραίο Γαλάζιο Δούναβη», στις 15 Φεβρουαρίου του 1867. Η ορχήστρα επανιδρύθηκε το 1977, για να συνεχίσει αυτή τη σπουδαία παράδοση. Οι εξαίρετοι μουσικοί της Ορχήστρας με τα ίδια κόκκινα φράκα των προγόνων τους, συνεχίζουν να ερμηνεύουν τις αυθεντικές συνθέσεις των Στράους δημιουργώντας μια νέα ιστορία θριαμβευτικών παραστάσεων.

Ο Γιόχαν Στράους ο νεότερος γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1825.

Η «Wiener Johann Strauss-Capelle» έχει δώσει πάνω από 8.000 επιτυχημένες παραστάσεις σε περίπου 60 χώρες σε κάποιες από τις σπουδαιότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι Suntory Hall Tokyo, Symphony Hall Osaka, Chicago Symphony Hall, Kennedy Center, Concert Hall Shanghaim κ.α.