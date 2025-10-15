Διακόσια χρόνια μετά τη γέννησή του Γιόχαν Στράους του νεότερου, η Ορχήστρα που ίδρυσε η οικογένειά του και με την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά όλα τα διάσημα βαλς του, έρχεται στην Αθήνα την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 για να τιμήσει το Παγκόσμιο Έτος Στράους, αφιερωμένο στον βασιλιά του βαλς!

Ειδικά φέτος, η επέτειος 200 χρόνων από την γέννηση του Γιόχαν Στράους του νεότερου που γεννήθηκε 25 Οκτωβρίου του 1825, δημιουργεί την καλύτερη αφορμή για να τιμήσουμε τον Βασιλιά του Βαλς κάτω από την Ακρόπολη. Να τιμήσουμε τον συνθέτη του «Ωραίου Γαλάζιου Δούναβη» αλλά και τόσο διάσημων βαλς που αγαπάμε.

Η Wiener Johann Strauss-Capelle, το μουσικό σύνολο συνόδευε τη μουσική δυναστεία των Στράους στη θριαμβευτική μουσική τους επέλαση από τη Βιέννη σε ολόκληρο τον κόσμο, προσγειώνεται στην Αθήνα. Αποτελείται από διάσημους μουσικούς, σπουδαίους χορευτές καθώς και λυρικούς ερμηνευτές από την Όπερα της Βιέννης.

Η αυθεντική ερμηνεία των συνθέσεων των Στράους μαζί με τα κόκκινα φράκα των μουσικών, που καθιερώθηκαν το 1843 και έγιναν σήμα κατατεθέν στην ιστορία της Ορχήστρας, στις θριαμβευτικές εμφανίσεις της σε ολόκληρο τον κόσμο συνεπαίρνει το απανταχού κοινό.

Η Ορχήστρα ιδρύθηκε το 1827 από τον πατέρα Γιόχαν Στράους (τον Πατέρα των Βαλς), δύο χρόνια μετά την γέννηση του γιου του. Το 1849 μετά τον θάνατο του πατέρα, ο γιος Γιόχαν Στράους κληρονόμησε την ορχήστρα και ξεκίνησε την θριαμβευτική του πορεία που τον καθιέρωσε ως τον Βασιλιά του Βαλς. Με αυτή την ορχήστρα παρουσίασε για πρώτη φορά το διασημότερο βαλς όλων των εποχών, τον «Ωραίο Γαλάζιο Δούναβη», στις 15 Φεβρουαρίου του 1867. Η ορχήστρα επανιδρύθηκε το 1977, για να συνεχίσει αυτή τη σπουδαία παράδοση. Οι εξαίρετοι μουσικοί της Ορχήστρας με τα ίδια κόκκινα φράκα των προγόνων τους, συνεχίζουν να ερμηνεύουν τις αυθεντικές συνθέσεις των Στράους δημιουργώντας μια νέα ιστορία θριαμβευτικών παραστάσεων.

Ο Γιόχαν Στράους ο νεότερος γεννήθηκε 25 Οκτωβρίου του 1825. 10 μέρες πριν συμπληρωθούν 200 χρόνια από την γέννησή του, στις 15 Οκτωβρίου 2025, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού θα φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα αφιερώματα σε αυτό το Παγκόσμιο Έτος Στράους.

Η «Wiener Johann Strauss-Capelle» έχει δώσει πάνω από 8.000 επιτυχημένες παραστάσεις σε περίπου 60 χώρες σε κάποιες από τις σπουδαιότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου μεταξύ των οποίων οι Suntory Hall Tokyo, Symphony Hall Osaka, Chicago Symphony Hall, Kennedy Center, Concert Hall Shanghaim κ.α.

Ειδικά για τη μουσικοχορευτική πανδαισία του Ηρωδείου η Ορχήστρα φιλοξενεί κορυφαίους χορευτές με μεγάλη σταδιοδρομία στο μπαλέτο της Όπερας της Βιέννης και καταξιωμένους ερμηνευτές (σοπράνο και τενόρους) από την Όπερα της Βιέννης.