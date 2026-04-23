Η φωτογραφία μιας οικογένειας μεταναστών που χωρίστηκε από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (αστυνομία μετανάστευσης – ICE) κέρδισε σήμερα (23/4), το πρώτο βραβείο του World Press Photo για το 2026.

Η φωτογραφία που τράβηξε η Αμερικανίδα φωτογράφος Κάρολ Γκούζι του αμερικανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου ZUMA και του ινστιτούτου iWitness για τη Miami Herald απαθανατίζει τη στιγμή όπου ο Λουίς, μετανάστης από τον Ισημερινό, συλλαμβάνεται και χωρίζεται από τη σύζυγό του Κότσα και τα παιδιά τους, έπειτα από ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη στις 26 Αυγούστου 2025.

Η φωτογραφία, που ελήφθη στο εσωτερικό ενός ομοσπονδιακού γραφείου των ΗΠΑ το οποίο ήταν κατ’ εξαίρεση προσβάσιμο στους φωτογράφους, δείχνει τα κλαμένα και πανικοβλημένα πρόσωπα των δύο θυγατέρων τους, ενώ γραπώνονται απεγνωσμένα από την μπλούζα του πατέρα τους.

«Αυτό το βραβείο δείχνει την κρίσιμη σημασία αυτής της ιστορίας σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε μάρτυρες της ταλαιπωρίας αμέτρητων οικογενειών, αλλά και της αξιοπρέπειας και της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις αντιξοότητες», ανέφερε σε δήλωση η βραβευθείσα φωτογράφος.

Εδώ και 71 χρόνια, ο διαγωνισμός του World Press Photo επιβραβεύει κάθε χρόνο «τις καλύτερες στιγμές της φωτοειδησεογραφίας και της τεκμηριωτικής φωτογραφίας σε παγκόσμια κλίμακα», σύμφωνα με τον ιστότοπο του οργανισμού.

«Το κουράγιο με το οποίο (τα πρόσωπα αυτά) δέχθηκαν να ανοίξουν τη ζωή τους στις κάμερές μας μάς επέτρεψε να διηγηθούμε τις ιστορίες τους. Αυτό το βραβείο ανήκει σε κείνους και όχι σε μένα», είπε η Γκούζι.

Η κριτική επιτροπή, που εξέτασε 57.376 φωτογραφίες τις οποίες τράβηξαν 3.747 φωτοειδησεογράφοι από 141 χώρες, αποκάλυψε επίσης τις δύο φωτογραφίες φιναλίστ.

Η πρώτη, “Βοήθεια έκτακτης ανάγκης στη Γάζα” (“Aid Emergency in Gaza”) του Σαμπέρ Νουραλντίν (Saber Nuraldin) για το EPA Images, δείχνει ένα πλήθος Παλαιστινίων να σκαρφαλώνει σε ένα φορτηγό που μεταφέρει βοήθεια το οποίο εισέρχεται στη λωρίδα της Γάζας για να πάρουν αλεύρι, στη διάρκεια αυτού που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τακτική αναστολή» των επιχειρήσεων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η δεύτερη, “Οι δίκες των γυναικών Άτσι” (“The Trials of Achi Women”) του Βίκτορ Τζ. Μπλου (Victor J. Blue) για το The New York Times Magazine είναι ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο γυναικών Άτσι, κατά την έξοδό τους από δικαστήριο της Γουατεμάλας έπειτα από μια δικαστική μάχη εναντίον εκείνων που τους επιτέθηκαν ή τις βίασαν πριν από 42 χρόνια στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ