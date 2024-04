Με 5.400 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) το 2ο WOW – Women of the World Athens 2024 σε συνεργασία με το WOW Foundation. Από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 2024 το φεστιβάλ έδωσε βήμα σε γυναίκες, θηλυκότητες και non binary άτομα όλων των ηλικιών για να διηγηθούν τις ιστορίες τους και να συζητήσουν μεταξύ τους, αλλά και με το κοινό, με ειλικρίνεια και θάρρος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης συζητήθηκαν επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες, τις θηλυκότητες και τα non-binary άτομα σε όλο τον κόσμο, από την ενδοοικογενειακή βία ως τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς και τον σεξιστικό λόγο και από τον έμφυλο σχεδιασμό των πόλεων ως την ψυχική υγεία των κοριτσιών, τη διαδικασία φυλομετάβασης και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Για τρεις μέρες το φεστιβάλ φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό line up, με συνολικά 78 ομιλήτριες και 4 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε 21 πάνελ συζήτησης, εργαστήρια και σεμινάρια, προβολές ταινιών, μία σκηνική ανάγνωση, συναυλίες, DJ sets, mentoring sessions και πολλά άλλα. Το WOW Marketplace, την «καρδιά» του φεστιβάλ στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, επισκέφτηκαν περισσότερα από 15.700 άτομα.

Στην εναρκτήρια ομιλία της διοργάνωσης, η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, υπογράμμισε: «Μια μελέτη του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε το 2022 προβλέπει ότι θα χρειαστούν σχεδόν άλλα 300 χρόνια για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Αυτός ο απογοητευτικός χρονικός ορίζοντας αντιπροσωπεύει περίπου δέκα γενιές και απλά δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ – πρέπει να την πετύχουμε γρηγορότερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συζητήσεις που γίνονται στο WOW Athens είναι σημαντικές τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και εφιστούν την προσοχή στο τι πρέπει να γίνει ακόμη, ιδίως όσον αφορά τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν η πλειονότητα της κοινωνίας επιθυμεί ίσα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, η νομοθεσία, το θεσμικό πλαίσιο, οι πολιτικές, και η χρηματοδότηση θα ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια, η Jude Kelly, Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια του WOW Foundation εστίασε στην ανισότητα των φύλων: «Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η ανισότητα μερικές φορές είναι πολύ σκληρός και άλλες είναι τυλιγμένος στην ιδέα της εκτίμησής της, είναι σχεδόν μια ρομαντική ιδέα ότι η ανισότητα μιας γυναίκας είναι ένα είδος βασικού συστατικού της θηλυκότητάς της. Και η ικανότητα μιας γυναίκας να υποφέρει, μέσω της γέννας ή άλλου πόνου γενικά, είναι κατά κάποιον τρόπο θεμελιώδες στοιχείο της ιδέας της γυναικείας φύσης. (…) Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό, στην πραγματικότητα, είναι απέχθεια, μισογυνισμός και ασέβεια».

Το WOW Athens υποδέχτηκε και φέτος σημαντικές καλλιτέχνιδες και ακτιβίστριες από το εξωτερικό, τις Nadya Tolokonnikova, Katy Hessel και Deborah Levy, που με τις ομιλίες τους ενέπνευσαν το κοινό και το παρότρυναν να δράσει για να προωθήσει την ισότητα των φύλων, η κάθε μια/ο καθένας στη δική της/του κοινότητα.

Η ιδρύτρια των Pussy Riot Nadya Tolokonnikova συνοψίζοντας το σημείο συνάντησης του φεμινισμού με τον ακτιβισμό δήλωσε: «Το ταξίδι μας δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν γεμάτο μαθήματα για τη δύναμη της αλληλεγγύης, το κόστος της ελευθερίας και το ακλόνητο πνεύμα όσων τολμούν να μιλήσουν».

Η ιστορικός τέχνης, συγγραφέας και δημοσιογράφος Katy Hessel ενθουσίασε το κοινό μέσα από τη συναρπαστική ματιά της για τον κόσμο της τέχνης: «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αμφισβητούμε όλα όσα μας λένε. Ρωτήστε τον εαυτό σας, πού βρίσκεται η γυναίκα σε αυτή την ιστορία, πώς αντιπροσωπεύεται, και πώς λέμε την ιστορία; Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπερβάλλουμε εαυτόν για να πούμε την άποψη της γυναίκας, προκειμένου να υπάρξει μια μέρα ισότητα».

Τέλος, η συγγραφέας Deborah Levy έδωσε έμφαση στη γυναικεία ψυχοσύνθεση τονίζοντας: «Το να μιλάμε για τη ζωή μας όπως τη νιώθουμε είναι μια ελευθερία που συχνά επιλέγουμε να μην εκμεταλλευτούμε».

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με τη sold out συναυλία της Πολωνής συνθέτριας Hania Rani που συνδύασε την κλασική με την ποπ μουσική και παρέσυρε το κοινό σε ονειρικά μινιμαλιστικά τοπία.

Tο επόμενο WOW Athens θα πραγματοποιηθεί 5-7 Απριλίου 2025. Το WOW Athens 2024 παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το British Council και πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ, μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027. Περισσότερες πληροφορίες για το WOW Athens 2024 στην επίσημη σελίδα του στο Instagram @wow_athens καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org/WOW2024.