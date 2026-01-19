Με αφορμή τη νέα κινηματογραφική ταινία και το ανανεωμένο ενδιαφέρον για μια από τις σημαντικότερες μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, το βιβλίο Καποδίστριας, Ο θεμελιωτής της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας του Κρίστοφερ Μ. Γουντχάουζ επιστρέφει στα βιβλιοπωλεία!

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας οραματιστής πολιτικός που σφράγισε τη γέννηση του ελληνικού κράτους ως ο πρώτος Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας. Η ζωή και το έργο του, γεμάτα ιδανικά, συγκρούσεις και προσωπικές θυσίες, εξακολουθούν να συγκινούν και να προβληματίζουν μέχρι σήμερα.

Στη βιογραφία αυτή, ο διακεκριμένος ιστορικός και φιλέλληνας, Κρίστοφερ Μ. Γουντχάουζ, αξιοποιεί πλούσιο αρχειακό υλικό, αλληλογραφία και εκτενή βιβλιογραφία, συνθέτοντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και καθηλωτικά πορτρέτα του Καποδίστρια.

Από τα πρώτα του βήματα στην Κέρκυρα και τις σπουδές ιατρικής στην Πάντοβα, μέχρι και τη διεθνή του πορεία ως υπουργού Εξωτερικών του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄ και τον καθοριστικό του ρόλο στη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, το βιβλίο φωτίζει μια πορεία που μοιάζει με βαθιά ανθρώπινη τραγωδία και ταυτόχρονα με έπος.

Διαθέσιμο από 19/01.

Στοιχεία βιβλίου

Τίτλος: Καποδίστριας, Ο θεμελιωτής της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας

Συγγραφέας: Κρίστοφερ Μ. Γουντχάουζ

Κατηγορία: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Σελίδες: 792

ISBN: 978-618-02-1557-1

Εκδόσεις Μίνωας

Ένα βιβλίο-αναφοράς για την Ελληνική Επανάσταση, τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και τη μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια − πιο επίκαιρο από ποτέ.