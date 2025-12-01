Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 19.00 στο καφέ Gustav, στη στοά Χατζηχρήστου (Χαρ. Τρικούπη 6 -10) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρόνικου Τζιβλέρη «Ξαναγράφοντας. Ένα συγγραφικό παιγνίδι με τις αθάνατες κωμωδίες».

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν οι:

Άγγελος Παπαδημητρίου (Εικαστικός – Ηθοποιός)

Μιχάλης Ρέππας (Συγγραφέας – Ηθοποιός)

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης (Ηθοποιός)

Στην παρουσίαση θα παρευρεθεί και ο Στάθης Καμβασινός εκπροσωπώντας τη Φίνος Φιλμ.

Τη βραδιά θα ντύσει με τις μελωδίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στο πιάνο ο Ανδρέας Μπουτσικάκης.

Εκδόσεις  Άσπρο – Μαύρο

Ανδρόνικος Τζιβλέρης

Καλλιδρομίου 81

Η πρόσκληση της βιβλιοπαρουσίασης

Ένα συγγραφικό παιχνίδι με τις διαχρονικές κωμωδίες

Τα κίτρινα γάντια

Ο Ηλίας του 16ου

Η Κόμισα της Φάμπρικας

Ο θησαυρός του μακαρίτη

Μπαμπάδες με ρούμι

Το εξώφυλλο του βιβλίο «Ξαναγράφοντας»

Εξώφυλλο του βιβλίου «Ξαναγράφοντας»

 

 

