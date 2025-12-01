Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 19.00 στο καφέ Gustav, στη στοά Χατζηχρήστου (Χαρ. Τρικούπη 6 -10) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρόνικου Τζιβλέρη «Ξαναγράφοντας. Ένα συγγραφικό παιγνίδι με τις αθάνατες κωμωδίες».
Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν οι:
Άγγελος Παπαδημητρίου (Εικαστικός – Ηθοποιός)
Μιχάλης Ρέππας (Συγγραφέας – Ηθοποιός)
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης (Ηθοποιός)
Στην παρουσίαση θα παρευρεθεί και ο Στάθης Καμβασινός εκπροσωπώντας τη Φίνος Φιλμ.
Τη βραδιά θα ντύσει με τις μελωδίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στο πιάνο ο Ανδρέας Μπουτσικάκης.
Εκδόσεις Άσπρο – Μαύρο
Ανδρόνικος Τζιβλέρης
Καλλιδρομίου 81
Ένα συγγραφικό παιχνίδι με τις διαχρονικές κωμωδίες
Τα κίτρινα γάντια
Ο Ηλίας του 16ου
Η Κόμισα της Φάμπρικας
Ο θησαυρός του μακαρίτη
Μπαμπάδες με ρούμι