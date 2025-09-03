Η Τζοβάνα Μιχαλιάδη Σάρτι παρουσιάζει την πολυμεσική θεατρική performance «Ξανθή», στο πλαίσιο του 13th Handmade and Recycled Theater Festival – Osmosis Edition, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ρεκτιφιέ.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Το φως γεννά τη σκιά ενός σκληρού ονείρου, καθώς η ζωή καθρεφτίζεται στην εφήμερη και εύθραυστη επιφάνεια ενός ρευστού, διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου.

Η «Ξανθή» είναι μια πολυμεσική performance που διερευνά με αλληγορικό τρόπο τα τρία επίπεδα της συνείδησης – εγρήγορση, όνειρο και βαθύς ύπνος – και αναμετριέται με την έννοια της πραγματικότητας, όπως την αντιλαμβανόμαστε οι άνθρωποι. Βασίζεται στα γεγονότα της ζωής μιας απλής γυναίκας, της Ξανθής, που γεννήθηκε στη Χίο το 1934 και προοριζόταν να γίνει η γιαγιά της performer.

Εμπνευσμένη από το καλλιτεχνικό κίνημα του Σουρεαλισμού, τις Yoga Sutras, καθώς και από προσωπικές μνήμες, τυχαία συμβάντα και αισθήσεις που αναδύονται στο πέρασμα του χρόνου, η παράσταση αποτελεί μια καλλιτεχνική έρευνα, αλλά και μια θεραπευτική διαδικασία.

Λίγα λόγια για την Τζοβάννα Μιχαλιάδη Σάρτι:

Η Giovanna Michalia di Sarti είναι Ελληνοϊταλίδα performer θεάτρου και τσίρκου, εκπαιδευτής θεάτρου και ενεργό μέλος της Πολυδραστικής Ομάδας Τέχνης «Fabrica Athens». Η εκπαίδευση της στις παραστατικές τέχνες βασίζεται σε μια σειρά εκπαιδευτικών και ερευνητικών ταξιδιών σε όλο τον κόσμο: «Suzuki Training Summer Course» με την Suzuki Theatre Company of Toga στην Ιαπωνία, «The Actors Hub» (Μέθοδος Suzuki για ηθοποιούς με τον Kameron Steele, Butoh με τον Daisuke Yoshimoto και «Voice and Body» με τον Jorge Parente) στο Ινστιτούτο Grotowski στην Πολωνία, «INI Summer Intensive Program» (Θέατρο Noh) στην Ιαπωνία, «Liquid Way To Action» στο Studio Matejka στην Πολωνία και «200h Nada Yoga Teacher Training» στη Nada Yoga School στην Ινδία.

Στην Ελλάδα σπούδασε θέατρο στο εργαστήριο «Θέατρο της Έρευνας» με τον Φάνη Κάτεχο, Τεχνικές Τσίρκου με την Irina Gurova στη σχολή Circus Days – The Circus School of Athens, αλλά και Site-specific Performance με την Kitt Johnson στο διεθνές εργαστήριο «Blooming Island» στην Άνδρο.

Ως performer έχει δημιουργήσει τη performance «Ξανθή», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Transit Festival X στο Odin Teatret – Nordisk teaterlaboratorium στη Denmark ύστερα από πρόκληση των Eugenio Barba και Julia Varley. Επιπλέον, έχει εμφανιστεί στις παραστάσεις “7 Θανάσιμα Αμαρτήματα” και “Faith” της Fabrica Athens.

Έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ θεάτρου δρόμου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αυστρία, Ιταλία, Νότια Κορέα, Μακεδονία) ως Hula Hoop Performer, Fire Performer και ως μέλος του καλλιτεχνικού ντουέτου Mr and Mrs Bubble.

Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με την ελληνική αποστολή των Κλόουν Χωρίς Σύνορα της Σουηδίας. Είναι εκπαιδεύτρια θεάτρου, yoga και hoop dance σε πολλά προγράμματα Erasmus +, ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγής νέων σε Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία και Τουρκία. Έχει κάνει την υποκριτική καθοδήγηση και τη συν-σκηνοθεσία των παραστάσεων «Land without Man», «Roots and Wings» και «Memories», που παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο.

Συντελεστές:

Ερμηνεία – Σύλληψη & Υλοποίηση Ιδέας: Τζοβάννα Μιχαλιάδη Σάρτι

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Φάνης Κατέχος, Ερρίκα Σαρρή, Κατερίνα Μαρκεζίνη

Μουσική Σύνθεση: Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου

Μίξη Ήχου:: Don Stavrinos

Video artist: Tal Yuval Mor

Επιμέλεια Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Τζάνος Μάζης

Αφήγηση (Voice-over): Ξανθίππη Κλήμη

Σκηνογραφία: Τζοβάννα Μιχαλιάδη Σάρτι, Φάνης Κατέχος

Κατασκευή Σκηνικού: Θεολόγος Κατέχος, Χρήστος Κατέχος

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Λαμπρινή Νάνου, Λίτσα Ροζάκη

Χτένισμα: Εμμανουέλα Κατέχου

Πληροφορίες :

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (γενική είσοδος), 8 ευρώ μειωμένο

Προπώληση: Εδώ

Διάρκεια: 50 λεπτά

Θέατρο Ρεκτιφιέ- Κέντρο Έρευνας Μικτών Παραστατικών Τεχνών

Λ. Κωνσταντινουπόλεως 119, Αθήνα 104 47

Τηλέφωνο: 698 187 1669

Πληροφορίες για όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ στο more.gr