Όταν οι ήχοι της πομπής αντηχούν στα σοκάκια της παλιάς πόλης της Ξάνθης και οι μορφές του δρώμενου εμφανίζονται στον δημόσιο χώρο, ο «Καλόγερος» δεν αναπαριστά απλώς ένα έθιμο· επαναφέρει μια τελετουργία βαθιά ριζωμένη στη συλλογική μνήμη της Θράκης. Πρόκειται για ένα δρώμενο γονιμικό και συμβολικό, όπου η μεταμφίεση, η πορεία της ομάδας, η τελετουργική όργωση της γης και η συμμετοχή της κοινότητας συνθέτουν μια αφήγηση αναγέννησης, συνέχειας και δεσμού με τον τόπο.

Στην Ξάνθη, ο «Καλόγερος» αναβιώνει ως βιωματική εμπειρία στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, συνδέοντας τα κατάλοιπα της αγροτικής ζωής με τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα. Οι μορφές του εθίμου, οι κινήσεις και οι συμβολικές πράξεις μεταφέρουν μνήμες από τη Βιζύη και την θρακική ενδοχώρα, καθιστώντας την πόλη ζωντανό σκηνικό όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν και η παράδοση αποκτά ενεργό ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα.

Προοίμιο της φετινής αναβίωσης αποτέλεσε η επιστημονική εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο του παλιού δημαρχείου, κατά την οποία διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί προσέγγισαν το δρώμενο μέσα από τις ιστορικές καταγραφές του Γεωργίου Βιζυηνού. Η εκδήλωση, ανέδειξε την σημασία της λαογραφικής έρευνας και την συμβολή της στην διατήρηση και ουσιαστική κατανόηση της παράδοσης, η οποία μετουσιώνεται σε αυθεντική συλλογική έκφραση και λειτουργεί ως αδιάψευστος μάρτυρας της ιστορικής συνέχειας.

Η συνέχεια δόθηκε στους δρόμους της Ξάνθης, όπου η πομπή του «Καλόγερου», ξεκινώντας από την πλατεία Δημοκρατίας, διέσχισε τα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και κατέληξε στην πλατεία Μητροπόλεως. Εκεί, αναβίωσαν οι πανάρχαιες μνήμες της Βιζύης, με τη δυναμική σύμπραξη λαογραφικών συλλόγων, σφραγίζοντας μια μοναδική εμπειρία αυθεντικότητας που καθιστά την θρακική παράδοση ζωντανό στοιχείο της σύγχρονης ταυτότητας του τόπου.

Ο δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός σε δηλώσεις του τόνισε: «υπάρχουν στιγμές που η ιστορία σταματά να είναι ανάγνωσμα και γίνεται βίωμα. Η αναβίωση του «Καλόγερου» δεν ήταν μια απλώς μια λαογραφική παράσταση, αλλά μια υπενθύμιση των όσων μας ενώνουν. Όταν η γη οργώθηκε συμβολικά, ένιωθες ατόφιο το βάρος της κοινής μας ρίζας. Η δύναμη αυτού του τόπου κρύβεται στους ανθρώπους μας και στην αυθεντικότητα της κληρονομιάς μας. Όταν ξέρεις από πού έρχεσαι, δεν φοβάσαι να προχωρήσεις».

Ο Δήμος Ξάνθης ευχαρίστησε θερμά όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές και τους φορείς που συνέβαλαν στην άρτια και υποδειγματική υλοποίηση των εκδηλώσεων για την αναβίωση του εθίμου του «Καλόγερου», προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία που μόνο στην Ξάνθη μπορεί κανείς να βιώσει.

Ένα πανάρχαιο δρώμενο γονιμότητας

Ο «Καλόγερος» είναι ένα πανάρχαιο, θρακιώτικο δρώμενο γονιμότητας και καρποφορίας, που αναβιώνει σε περιοχές της Μακεδονίας (Αγία Ελένη Σερρών, Μελίκη Ημαθίας, Καλαμπάκι Δράμας) από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης. Πρόκειται για ένα χορευτικό, μιμικό δρώμενο με πρωταγωνιστή έναν μεταμφιεσμένο άνδρα που αναπαριστά τη σπορά, τον θάνατο και την ανάσταση, συμβολίζοντας την αναγέννηση της φύσης.

Πρωταγωνιστής του εθίμου είναι ένας άνδρας ντυμένος με προβιές, με το πρόσωπο μαυρισμένο με φούμο και ζωσμένος με κουδούνια, ο οποίος υποδύεται τον Καλόγερο. Στο έθιμο συμμετέχει η Πομπή, ο θίασος δηλαδή (συχνά περιλαμβάνει «βασιλιά», «νύφη», «μπάμπω») που γυρνάει στα σπίτια του χωριού, με τον Καλόγερο να σταυρώνει τη γη και να ευχήθηκε για καλή σοδειά, ενώ οι νοικοκυρές ρίχνουν σπόρους.

Η κορύφωση του εθίμου γίνεται στην πλατεία του χωριού, υπό τους ήχους της θρακιώτικης λύρας και του νταουλιού, γίνεται εικονικό όργωμα και σπορά, που καταλήγει στον θάνατο και την ανάσταση του Καλόγερου.

Σκοπός αυτού του μακραίωνου λαϊκού δρώμενου με ρίζες στη γονιμική μαγεία, είναι η ευγονία, η ευφορία της γης και η καλή σοδειά. Το έθιμο ενώνει τους κατοίκους σε έναν πανηγυρικό χορό, γεμάτο πειράγματα και κέφι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ