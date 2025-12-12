Το Κάτω Καρυόφυτο, φωλιασμένο στα 500 μέτρα μέσα στην «αγκαλιά» της οροσειράς της Ροδόπης, είναι από εκείνα τα χωριά που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, τα βιώνεις. Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα λιθόστρωτα μονοπάτια και το καταπράσινο δάσος που το περιβάλλει, μοιάζει να ξεπηδά από άλλη εποχή. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 1976 έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.

Η ιστορία, το τοπίο και η μνήμη συνδέονται εδώ με έναν τρόπο σχεδόν τελετουργικό. Σε αυτό το σκηνικό πραγματοποιήθηκε φέτος η εορταστική εκδήλωση «Περιμένοντας τα Χριστούγεννα στο Κάτω Καρυόφυτο» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυοφυτιανών, μια διοργάνωση που κατάφερε να αποτυπώσει τον χαρακτήρα και την ψυχή του χωριού.

Η ημέρα ήταν από εκείνες τις χειμωνιάτικες που δημιουργούν μια όμορφη διάθεση. Ο λαμπερός ήλιος, παρά την εποχή, φώτιζε τις πλαγιές και τα πέτρινα σπίτια, ενώ η ατμόσφαιρα είχε τη δροσιά της Ροδόπης και τη ζεστασιά της προσμονής. Η αυξημένη προσέλευση κατοίκων και επισκεπτών από την Ξάνθη και τα γύρω χωριά κατέδειξε την ανάγκη για επικοινωνία και ανθρώπινη επαφή.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με έναν εκπαιδευτικό περίπατο μέσα στον παραδοσιακό οικισμό, μια περιπλάνηση που έμοιαζε περισσότερο με ταξίδι στον χρόνο. Οι συμμετέχοντες στάθηκαν μπροστά στο εντυπωσιακό μονότοξο πέτρινο γεφύρι του 1813, ένα ζωντανό απομεινάρι μιας άλλης εποχής, εναρμονισμένο απόλυτα με το φυσικό τοπίο. Ακολούθησε επίσκεψη στον παλιό νερόμυλο, κτίσμα του 18ου αιώνα, το οποίο ακόμη στέκει σαν ενεργό μνημείο της προβιομηχανικής ζωής. Τα παιδιά άκουγαν με περιέργεια τις ιστορίες για την καθημερινότητα των κατοίκων, για τα καραβάνια που περνούσαν κάποτε από το χωριό, για τον τρόπο που ο νερόμυλος συνέχιζε να στηρίζει την κοινότητα.

Ο γενικός γραμματέας του Πολιτιστικό Συλλόγου Καρυοφυτιανών Κωνσταντίνος Βλάχος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογραμμίζει ότι «το Κάτω Καρυόφυτο δεν είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός·, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας των προγόνων μας. Μετά τις πρόσφατες εκλογές και την είσοδο νέων μελών, θέλαμε αυτή η πρώτη μεγάλη εκδήλωση να δείξει πως η παράδοση μπορεί να γίνει σημείο συνάντησης για όλους και χαίρομαι γιατί το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».

Εικόνες της χριστουγεννιάτικης ελληνικής υπαίθρου

Η δράση που ενθουσίασε τους μικρότερους επισκέπτες ήταν το εργαστήριο χειροτεχνίας. Με φυσικά υλικά, κλαδιά, κουκουνάρια και υφές από το δάσος, τα παιδιά δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές, συμμετέχοντας σε μια διαδικασία που συνδύαζε δημιουργικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Η εικόνα τους, σκυμμένα πάνω από τα έργα τους, με τα μάγουλα κοκκινισμένα από το κρύο και τη συγκίνηση, έδινε έναν ξεχωριστό παλμό στη γιορτή.

Δεν άργησαν να σκορπιστούν στον αέρα μυρωδιές που θύμιζαν παλιές οικογενειακές συνάξεις. Οι επισκέπτες γεύτηκαν αγριογούρουνο, μανιταρόσουπα, παραδοσιακό τραχανά και σπιτικά γλυκά που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του συλλόγου. Στην άκρη της πλατείας, η καντίνα πρόσφερε ζεστό κρασί και κάστανα. Μια εικόνα τόσο απλή, αλλά τόσο συνδεδεμένη με την ελληνική ύπαιθρο και τις γιορτές.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά που είχε στηθεί στον χώρο έδωσε την ευκαιρία σε τοπικούς παραγωγούς να εκθέσουν προϊόντα της περιοχής. Βότανα, μέλι, γλυκά του κουταλιού, χειροποίητα αντικείμενα. Μικρές ψηφίδες που συνθέτουν την παράδοση και την οικονομία ενός πανέμορφου ορεινού τόπου.

Την εκδήλωση πλαισίωσε παραδοσιακή μουσική από dj, η οποία, χωρίς να καλύπτει τον ήχο του δάσους, δημιουργούσε μια ευχάριστη, γιορτινή ατμόσφαιρα. Μικροί και μεγάλοι αντάλλαζαν ευχές, χαμόγελα και ιστορίες, σαν να γνωρίζονταν χρόνια.

Ο Κωνσταντίνος Βλάχος, ένας νέος και δραστήριος άνθρωπος που ζει και εργάζεται στην Ξάνθη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη σημασία αυτής της προσπάθειας, υπογράμμισε με έμφαση: «Για όλους εμάς, που αγαπάμε το χωριό, αυτές οι στιγμές είναι τρόπος να κρατήσουμε ζωντανές μνήμες και παραδόσεις. Η συμμετοχή του κόσμου μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι συγκινητικό να βλέπεις την κοινότητα να στηρίζει κάθε βήμα».

Η μέρα έκλεισε με την αίσθηση ότι κάτι ουσιαστικό είχε συμβεί. Όχι απλώς μια γιορτή, αλλά μια επιβεβαίωση ότι το Κάτω και το γειτονικό Άνω Καρυόφυτο, παραμένουν ζωντανά κύτταρα της περιοχής. Είναι πανέμορφοι ορεινοί τόποι, όπου η φύση, η ιστορία και ο άνθρωπος συνυπάρχουν αρμονικά. Όπως λένε πολλοί επισκέπτες, μια επίσκεψη εδώ δεν είναι μόνο εκδρομή στη φύση, είναι μια περιήγηση στην ιστορία και στην αυθεντική φιλοξενία.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυοφυτιανών ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές, τους κατοίκους και τους επισκέπτες για τη συμβολή τους. Και όταν ο ήλιος έπεσε πίσω από τις κορυφές, αφήνοντας τη μικρή πλατεία να φωτίζεται από τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, το χωριό έμοιαζε πιο ζωντανό από ποτέ. Ένα μικρό φως μέσα στην «καρδιά» της οροσειράς της Ροδόπης, που συνεχίζει να λάμπει χάρη στους ανθρώπους του.

