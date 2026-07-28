Στο Αρχαίο Θέατρο της Μαντινείας, η Τίνα Γεωργουσίου, ίσως στη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας της, αναμετριέται με τον απαιτητικό ρόλο της Ξανθίππης.

Η ερμηνεία της, τα δύο τελευταία χρόνια, σε θέατρα, φεστιβάλ και δήμους ανά την Ελλάδα, είναι εκείνη που σφραγίζει την επιτυχημένη πορεία του έργου.

Η ηθοποιός ενσαρκώνει μια βαθιά ανθρώπινη Ξανθίππη, που θυμάται, αφηγείται και διεκδικεί τη δική της αλήθεια. Μιλά για τον Σωκράτη, τη δίκη του, τη φυλακή, το κώνειο και τον άδικο θάνατό του, ταξιδεύοντας το κοινό στην Αρχαία Αθήνα των μεγάλων γεγονότων και των μεγάλων ιδεών.

Μια παράσταση που με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική αλήθεια μεταφέρει ιστορία, γνώση και πολιτισμό. Άλλοτε σαρκαστική, άλλοτε με ευφυές χιούμορ, συγκινητική, αλλά κ σπαρακτική στο φινάλε, η Ξανθίππη αποκαλύπτει όσα ίσως δεν μάθαμε ποτέ. Μια ανατρεπτική, επίκαιρη και αποκαλυπτική παράσταση – ένας ύμνος στην Ελλάδα, τη σκέψη και τον άνθρωπο.

Για το συγκεκριμένο έργο έχουν πει:

«Το έργο αυτό, πρέπει να διδάσκεται όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και σε όλες τις ανώτερες σχολές! Δράξαστε παιδείας!!»

Άννα Κελεσίδου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

«Παγκόσμιο θεατρικό αριστούργημα μάθησης!»

Καθηγητής Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτης

«Εκπληκτική γραφή! Ο κορυφαίος επίλογος της Ξανθίππης, είναι από τις πιο σημαντικές παραγράφους που έχουν γραφτεί ποτέ σε θεατρική σκηνή!»

Δημήτρης Ιατρόπουλος, ποιητής

Για τη θεατρική περίοδο 2026-2027 έχει προγραμματιστεί η συνέχιση της “Ξανθίππης” και σε σχολεία.

Να σημειωθεί, πως πριν 2 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 2024, η ηθοποιός Τίνα Γεωργουσίου για το συγκεκριμένο έργο, είχε τιμηθεί στο Θέατρο «Ειρήνη Παππά».

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Α. Χριστοδούλου

Ερμηνεία: Τίνα Γεωργουσίου

Σκηνικά – Εικαστική επιμέλεια: Άννα Κορωνιωτάκη

Κινησιολογία – Χορός – Ένδυμα: Τίνα Γεωργουσίου

Μάσκες: Ανδρέας Λιάλιος

Κοσμήματα Ξανθίππης: Εύη Μπακόλα

Σ.Σ. Το έργο έχει μεταφραστεί και στα Αγγλικά, από την Αναστασία Κονοπλέβ.

Παραγωγή: ΓΚΑΛΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ – ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικής Δράσης

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