Ξεχωριστές σειρές και ταινίες από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο προτείνει το ERTFLIX τον Μάιο. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ ανανεώνεται διαρκώς με νέες προτάσεις και επιλογές.

Σειρές

«Η Μέθοδος Βάγκνερ»

The Wagner Method (2020)

Ο αγχώδης υποχόνδριος αστυνόμος Σεζάρ Βάγκνερ μετατίθεται στο Στρασβούργο, τη γενέτειρά του, όπου δήμαρχος δεν είναι άλλη από την ίδια του τη μητέρα. Προσπαθεί να αφήσει το στίγμα του στην ομάδα του, με την υποστήριξη της ιδιόρρυθμης και ειλικρινούς ιατροδικαστή Ελίζ Μπομόντ.

Σκηνοθεσία: Αντουάν Γκαρσό, Εμιλί Μπαρμπό, Σάρα Μπαρμπό, Μαγκαλί Ρίτσαρντ-Σεράνο

Πρωταγωνιστούν: Ζιλ Αλμά, Ολίβια Κοτ, Κοραλί Ρουσιέ, Σουφιάν Γκεράμπ, Ετιέν Ντιαλό, Ζοζεφίν ντε Μο, Πιέρ Ραμπί, Αμορί ντε Κραγενκούρ, Φανί Κοτενσόν, Αντονία ντε Ρέντινγκερ.

«French Roulette»

(A Mother’s Ordeal) (2023)

Νίκαια, δεκαετία του 1970: η νεαρή κληρονόμος του «Παλέ ντε Μεντιτερανέ», ενός από τα πιο διάσημα καζίνο της Γαλλικής Ριβιέρας, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Για τη μητέρα της, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρώην δικηγόρος της οικογένειας και εραστής της κόρης της, τη σκότωσε για να βάλει χέρι στην περιουσία της. Και έτσι αρχίζει ο αδυσώπητος αγώνας μιας μητέρας για την αλήθεια.

Σκηνοθεσία: Βενσάν Γαρένκ

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Λαρόκ, Γιάνικ Σουαρά, Μαρί Ζαμπούκοβεκ, Σελίν Μενβίλ

«Lucky Hank» (2023)

Από 5/5

Στη μίνι σειρά 8 επεισοδίων, ο πρόεδρος του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας, σε υποχρηματοδοτούμενο κολλέγιο της Πενσυλβάνια, ακροβατεί μεταξύ της κρίσης μέσης ηλικίας και της πλήρους κατάρρευσης. Ο καθηγητής Χανκ Ντέβερο, αντιμετωπίζει ένα παράξενο χάος, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Σκηνοθεσία: Πολ Λιμπερστάιν, Άαρον Ζέλμαν

Πρωταγωνιστούν: Μπομπ Όντενκιρκ, Μιρέιγ Ίνος, Σέντρικ Γιάρμπροου, Ντίντριχ Μπάντερ, Ολίβια Σκοτ Γουέλς, Σούζαν Κράιερ, Σάρα Αμίνι, Νάνσι Ρόμπερτσον, Άρθουρ Κενγκ, Αλβίνα Όγκαστ, Χέιγκ Σάδερλαντ, Σάνον ντε Βίτο, Κάιλ ΜακΛάχλαν, Τομ Μπάουερ

«Without Sin» (2022)

Από 9/5

Η μίνι δραματική σειρά 4 επεισοδίων είανι ένα θρίλερ που ερευνά τη σχέση ανάμεσα στη Στέλλα, μια μητέρα που πενθεί, και τον Τσαρλς, τον άνθρωπο που βρίσκεται στη φυλακή για τον φόνο της κόρης της. Με άλλη μια έφηβη να βρίσκεται σε κίνδυνο, η Στέλλα καλείται να συνεργαστεί με τον Τσαρλς για να φτάσει στην αλήθεια, πριν να είναι αργά.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Φράνσις Πολέτι

Πρωταγωνιστούν: Βίκι ΜακΚλιούρ, Τζόνι Χάρις, Ντόροθι Άτκινσον, Γιόχαν Μάιερς, Κάλλουμ Φούλερ, Αντρέα Λόου, Έζρα Φάροκ Χαν, Πέρι Φιτζπάτρικ, Χάρβεϊ Σκρίμσοου, Κίραν Μπάρτον.

«Ten Pound Poms» (2023)

Από 14/5

Παρακολουθούμε μια ομάδα Βρετανών που αναχωρούν από τη μεταπολεμική Μ. Βρετανία το 1956 για την Αυστραλία, όπου τους είχαν υποσχεθεί ένα καλύτερο σπίτι, καλύτερες προοπτικές εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής, για μόλις 10 λίρες (ισοδυναμεί με 260 λίρες σήμερα). Η ομάδα σύντομα ανακαλύπτει ότι η ζωή στην Αυστραλία δεν είναι αυτό που τους υποσχέθηκαν. Παλεύουν με τη νέα τους ταυτότητα, ως μετανάστες, βιώνουν θριάμβους και ξεφεύγουν από παγίδες, καθώς προσαρμόζονται στη ζωή τους σε μια νέα χώρα, μακριά από τη Μ. Βρετανία και ό,τι τους ήταν οικείο μέχρι τότε.

Σκηνοθεσία: Τζέιμι Μάγκνους-Στόουν, Άνα Κόκκινος.

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Κίγκαν, Φαίη Μαρσέι, Γουόρεν Μπράουν, Στέφεν Κάρι, Ντέιβιντ Φιλντ, Ρομπ Κόλινς, Λίον Φορντ, Έμα Χάμιλτον, Χιούγκο Τζονστόουν-Μπερτ.

«Bonnie & Clyde» (2013)

Σειρά δύο επεισοδίων, που βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Κλάιντ Μπάροου και της Μπόνι Πάρκερ. Ο Μπάροου, ένας χαρισματικός, καταδικασμένος ένοπλος ληστής, ξετρελαίνει τη Μπόνι Πάρκερ, μια νεαρή, εύπιστη, μικροσκοπική σερβιτόρα μιας μικρής πόλη, η οποία είναι ήδη παντρεμένη. Στις αρχές της δεκαετίας του ’30, οι δυο τους ξεκινούν μια σειρά από τα πιο διαβόητα εγκλήματα στην αμερικάνικη ιστορία.

Πρωταγωνιστούν: Εμίλ Χιρς, Χόλιντεϊ Γκρέιντζερ, Σάρα Χάιλαντ, Ελίζαμπεθ Ρίζερ, Χόλι Χάντερ, Ουίλιαμ Χαρτ

Ξένες Ταινίες

«SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» (1964)

(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)

Ένας μανιώδης αντικομμουνιστής στρατηγός, ο Τζακ Ρίπερ, διοικητής μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης, αποφασίζει ότι ο πόλεμος είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και δεν μπορεί να μένει στα χέρια των πολιτικών. Έτσι εκμεταλλευόμενος ένα απόρρητο σχέδιο επίθεσης με πυρηνικά όπλα εναντίον της Ρωσίας, για το οποίο δεν απαιτείται η έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ, στέλνει βομβαρδιστικά Β-52 της δικαιοδοσίας του, να βομβαρδίσουν με πυρηνικούς πυραύλους συγκεκριμένους, στρατηγικούς στόχους της Σοβιετικής Ένωσης. Οι υπεύθυνοι της αμερικάνικης κυβέρνησης, πληροφορούμενοι το γεγονός, καλούν έκτακτο πολεμικό συμβούλιο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Σοβιετική Ένωση, ώστε να ανατραπεί ο επικείμενος πυρηνικός πόλεμος. Θα καταφέρουν να αποτρέψουν μια ολοκληρωτική καταστροφή;

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σι Σκοτ, Στέρλνγκ Χέιντεν, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, Πίτερ Μπουλ

«Spider-Man: No Way Home» (2021)

Με την ταυτότητα του Σπάιντερμαν να έχει πλέον αποκαλυφθεί, ο Πίτερ ζητάει βοήθεια από τον Δόκτωρ Στρέιντζ. Όταν ένα ξόρκι πάει στραβά, αρχίζουν να εμφανίζονται επικίνδυνοι εχθροί από άλλους κόσμους.

Σκηνοθεσία: Τζον Γουότς

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τζον Φαβρό, Μαρίζα Τομέι, Τόμπι Μαγκουάιρ, Τζέικομπ Μπάταλον, Άντριου Γκάρφιλντ.

«Searching» (2018)

Μετά την εξαφάνιση της 16χρονης κόρης του, o Ντέιβιντ Κιμ ξεκινά μια τοπική έρευνα, ενώ η υπόθεση ανατίθεται σε μία ντετέκτιβ. Όμως 37 ώρες αργότερα και χωρίς κανένα στοιχείο, ο Ντέιβιντ αποφασίζει να ψάξει στο μοναδικό μέρος που κανείς δεν έχει ψάξει ακόμα, εκεί όπου σήμερα φυλάσσονται όλα τα μυστικά: το λάπτοπ της κόρης του. Σ’ ένα υπερσύγχρονο θρίλερ, που διαδραματίζεται μέσω των τεχνολογικών συσκευών που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να επικοινωνούμε, ο Ντέιβιντ πρέπει να εντοπίσει τα ψηφιακά ίχνη της κόρης του πριν εξαφανιστεί για πάντα.

Σκηνοθεσία: Ανίς Τσάγκαντι

Πρωταγωνιστούν: Τζον Τσο, Ντέμπρα Μέσινγκ, Μισέλ Λα, Σαρά Σον, Μπριάνα Μακλίν, Τόμας Μπαρμπούσκα, Γκείτζ Μπιλτοφτ

«Σκέψου σαν άντρας 2» (2014)

(Think Like a Man Too)

Όλα τα ζευγάρια επιστρέφουν για έναν γάμο στο Λας Βέγκας, αλλά τα σχέδια για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο πάνε στραβά, όταν οι διάφορες περιπέτειές τους, τους φέρνουν σε κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις που απειλούν να εκτροχιάσουν το μεγάλο γεγονός.

Σκηνοθεσία: Τιμ Στόρι

Πρωταγωνιστούν: Κέβιν Χαρτ, Ρεγκίνα Χολ,Τάραζι Π. Χένσον, Μάικλ Ίλι, Στιβ Χάρβεϊ, Μέγκαν Γκουντ, Γκάμπριελ Γιούνιον, Τζέρι Φεράρα,Τέρενς Τζέι.

«Final Set» (2020)

Ο Τόμας ήταν κάποτε διάσημος, ως νεαρό παιδί-θαύμα του τένις, αλλά δεν έκανε ποτέ την καριέρα που ήλπιζε. Στα 37 του χρόνια, παρά τη φθίνουσα φυσική του κατάσταση, αποφασίζει να αγωνιστεί στους προκριματικούς γύρους του Γαλλικού Όπεν για μια τελευταία προσπάθεια για καταξίωση.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κουέντιν Ρεϊνώ

Πρωταγωνιστούν: Άλεξ Λουτζ, Άννα Ζιραρντό, Κουέντιν Ρεϊνό, Κριστίν Σκοτ Τόμας, Άλεξ Κορέτσα, Ρόσα Μπουρστέν.

«Απάτη σε μαύρο φόντο» (2017)

(Carbon)

Ο Αντουάν αναζητά έναν τρόπο για να βγάλει γρήγορα μετρητά, ώστε να μπορέσει να σώσει τόσο την επιχείρησή του, όσο και την αξιοπρέπειά του. Έτσι, καταστρώνει ένα σχέδιο για να κλέψει φορολογικά κονδύλια, που διανέμει η γαλλική κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας αναπτυσσόμενης αγοράς που περιλαμβάνει το εμπόριο δικαιωμάτων ρύπανσης CO2.

Βασίζεται στο σκάνδαλο «Carbon Connection» του 2008-2009, στο οποίο δισεκατομμύρια ευρώ αποσπάστηκαν από τη Γαλλία και άλλες χώρες της ΕΕ από ένα δίκτυο απατεώνων.

Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Μαρσάλ

Πρωταγωνιστούν: Μπενουά Μαζιμέλ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Λόρα Σμετ, Ίντιρ Τσέντερ, Γκρανζ, Μικαέλ Γιουν, Μάνουελ Μουνζ.

«Η ομορφότερη εποχή» (2015)

(La Belle Saison)

Η Ντελφίν, κόρη χωρικών, πηγαίνει στο Παρίσι για να απελευθερωθεί από τον οικογενειακό ζυγό και να αποκτήσει την οικονομική της ανεξαρτησία. Η Καρόλ είναι από το Παρίσι. Είναι σε σχέση με τον Μανουέλ και βλέπει ενεργά τις απαρχές του φεμινισμού. Όταν η Ντελφίν και η Καρόλ συναντιούνται, η ιστορία αγάπης τους αλλάζει τις ζωές τους. Υποψηφιότητες για βραβεία Σεζάρ και για τις δύο πρωταγωνίστριες.

Σκηνοθεσία: Κατρίν Κορσινί

Πρωταγωνιστούν: Σεσίλ ντε Φρανς, Ιζια Ιζελέν, Νοεμί Λβοβσκί, Κέβιν Αζαΐς, Λετισιά Ντος, Μπενζαμέν Μπελκούρ.

«Ο καθοδηγητής» (2006)

(The Good Shepherd)

Διακριτικός, ιδεαλιστής και πιστός, ο Έντουαρντ Γουίλσον θεωρεί ότι η υπηρεσία στην OSS και αργότερα η υπηρεσία του ως ιδρυτικό μέλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι η τέλεια καριέρα για έναν άνθρωπο με τα ταλέντα του. Οι μέθοδοί του γίνονται σταθερή λειτουργική διαδικασία για τη CIA, ενώ ο ίδιος μάχεται τους ομολόγους του στην KGB. Όμως, καθώς η χώρα διολισθαίνει όλο και πιο βαθιά στον Ψυχρό Πόλεμο, ο Έντουαρντ ανακαλύπτει ότι η αφοσίωση στο καθήκον πάνω από την οικογένεια έχει ένα τίμημα.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ ντε Νίρο

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Αντζελίνα Τζολί, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Άλεκ Μπάλντουιν, Τζο Πέσι, Γουίλιαμ Χερτ, Μαρτίνα Γκέτεκ, Τάμι Μπάνσαρντ.

«The Doorman» (2020)

Η Άλι είναι θυρωρός σε ένα πολυτελές κτήριο της Νέας Υόρκης. Ένα ήσυχο σαββατοκύριακο ληστές θα αποφασίζουν να διαρρήξουν το οίκημα και να αφαιρέσουν κάποια ανεκτίμητα έργα τέχνης από τα διαμερίσματα, όμως δεν έχουν υπόψη τους ότι η Άλι στο παρελθόν ήταν μία παρασημοφορεμένη αξιωματικός του στρατού.

Σκηνοθεσία: Ριουχέι Κιταμούρα

Πρωταγωνιστούν: Ζαν Ρενό, Ρούμπι Ρόουζ

«My generation» (2017)

Η Αγγλία της δεκαετίας του 60 όπως την αφηγείται ο Μάικλ Κέιν, διασημότερος και πιο αναγνωρισμένος ήρωας της εποχής στη Βρετανία, με εμφανίσεις από κορυφαίους σταρ της εποχής, και μέσα από αποσπάσματα ταινιών, σπάνιο αρχειακό υλικό και μουσική, το ντοκιμαντέρ καταγράφει την Πολιτιστική Επανάσταση που συνέβη στη χώρα κατά τη δεκαετία του 1960. Χωρισμένο σε τρία μέρη, απλώνει την ιστορία μίας ολόκληρης γενιάς.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μπέιτι

«Οι αθώοι» (2021)

(The Innocents)

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη Σκανδιναβία, μια ομάδα παιδιών αποκαλύπτει τις σκοτεινές και μυστηριώδεις δυνάμεις της όταν οι ενήλικες δεν κοιτάζουν, μέχρι που το παιχνίδι παίρνει μια επικίνδυνη τροπή.

Σκηνοθεσία: Έσκιλ Βογκτ

Πρωταγωνιστούν: Ράκελ Λενόρα Πέτερσεν Φλόττουμ, Άλβα Μπρίνσμο Ράμσταντ, Σαμ Άσραφ.

Ελληνικές ταινίες

«Miss Violence» (2013)

Η εντεκάχρονη Αγγελική πέφτει από το μπαλκόνι ανήμερα των γενεθλίων της, με ένα ανεξήγητο χαμόγελο. Η οικογένεια υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, όμως η έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών φέρνει σταδιακά στο φως μια καλά κρυμμένη αλήθεια. Το μικρότερο παιδί γίνεται άθελά του καταλύτης για αποκαλύψεις που απειλούν να γκρεμίσουν τη βιτρίνα της οικογενειακής «ευτυχίας». Η λύση έρχεται τελικά μέσω της ίδιας της βίας που γέννησε το πρόβλημα. Το μυστικό μένει ζωντανό.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς

Πρωταγωνιστούν: Θέμης Πάνου, Ρένη Πιττακή, Μηνάς Χατζησάββας, Νίκος Χατζόπουλος, Γιώτα Φέστα, Χρήστος Λούλης, Ελένη Ρουσσινού, Σίσσυ Τουμάση, Χλόη Μπολότα, Καλλιόπη Ζωντανού, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης.

«Beautiful people» (2001)

Η Ρέα, ένα επιτυχημένο μοντέλο, έχει εγκαταλείψει τον κόσμο της μόδας για να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Το ζευγάρι περνά τις καλοκαιρινές διακοπές σε μια πολυτελή βίλα στη Μύκονο. Η συναναστροφή με τον Βίκτωρα, τον πλούσιο και ιδιόρρυθμο οικοδεσπότη τους, κλονίζει τη σχέση τους, οδηγώντας τη σε σοβαρή κρίση. Κάτω από το κυκλαδίτικο φως, στην καρδιά της κοσμικής Μυκόνου, ο έρωτας μετατρέπεται σε περιφρόνηση…

Σκηνοθεσία: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Ρένος Μάντης, Γιάννης Βόγλης, Ρέα Τουτουντζή, Τάκης Ζαχαράτος, Στάθης Λιβαθινός, Αθηνά Μαξίμου, Νίκος Κουρής, Φωτεινή Βαξεβάνη.

«Σ’ αυτή τη χώρα δεν ήξερε κανείς να κλαίει» (2018).

(In This Land Nobody Knew How to Cry)

Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής και μία νεαρή οικονομολόγος, φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του. Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και όχι μόνο… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Εκεί θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο και την πληθωρική χήρα του νησιού, θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και στον σαγηνευτικό αυτόν τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιώργος Πανουσόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπης Χατζηδάκης, Φωτεινή Τσακίρη, Γιάννης Χατζηγιάννης, Βαλέρια Χριστοδουλίδου, Σταύρος Μερμίγκης, Ηλίας Γιαννίρης, Κώστας Πλάκας, Πέτρος Χάμπας, Θάνος Πρίτσας.