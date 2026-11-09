Ο διευθύνων σύμβουλος της Gold Tree, Ευθύμιος Τσονάκας, επέστρεψε στην Ελλάδα με τον συνεργάτη του, Ιωάννη Σκευοφύλαξ, COO της εταιρείας, αποσκοπώντας στην προώθηση ανεξάρτητα σχεδιασμένων και χρηματοδοτούμενων έργων για να προσφέρουν νέες ευκαιρίες, να ενισχύσουν την απασχόληση και τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για τον ελληνικό λαό.

Στην παρούσα φάση ταξιδεύουν ανά την επικράτεια για την υλοποίηση έργων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει συναντήσεις με ποικίλες ομάδες -συνεργάτες του ΕΚΕΤΑ (CERTH), μηχανικούς, εργολάβους- καθώς αξιολογούν τοποθεσίες και συντονίζουν την απαραίτητη προεργασία για την προώθηση των πρωτοβουλιών τους.

«Η αποστολή μας παραμένει ξεκάθαρη: Είναι δημιουργία ευκαιριών, υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμβολή στην εκπαίδευση και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ελλάδα», λέει ο Ευθύμιος (Τιμ) Τσονάκας. Επισημαίνοντας ότι: «Δρομολογούμε ταινία μεγάλου μήκους, που εξασφάλισε ήδη οικονομική ενίσχυση μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2026. Η προπαραγωγή έχει ξεκινήσει και η τελική φάση προώθησης της παραγωγής προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Απρίλιο».

Πρόκειται για το «50/50», που πραγματεύεται την ιστορία Ελληνοαμερικανού σκέιτερ, που μετακομίζει στην Ελλάδα με τον πατέρα του ύστερα από τον χωρισμό των γονιών του. Γνωρίζοντας θρυλικό παλαίμαχο του σκέιτμπορντ, ξεκινά προσωπικό ταξίδι ίασης, αυτογνωσίας, αθλητικής φιλοδοξίας.

Είναι η εμπνευσμένη ιστορία νεαρού που κυνηγά το όνειρό του να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες. Με το 90% των γυρισμάτων να πραγματοποιείται στην Ελλάδα, η παραγωγή φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια συναρπαστική, αισιόδοξη ιστορία με μηνύματα. Δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες ανάδειξης για Ελληνες καλλιτέχνες/επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου.

Η τρέχουσα βασική προτεραιότητα των Τσονάκας-Σκευοφύλαξ είναι η εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής Ελλήνων ηθοποιών για τους πολυάριθμους ρόλους της παραγωγής.

Επένδυση «μαμούθ»

Παράλληλα, προωθούν ευρύτερο χαρτοφυλάκιο ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενων έργων, με στόχο τη «δημιουργία διαρκούς, ουσιαστικής θετικής αλλαγής μέσω επενδύσεων, νέων θέσεων εργασίας, εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους πολίτες της χώρας», αναφέρει ο Ευθύμιος Τσονάκας.

Η Gold Tree, συγκεκριμένα, δρομολογεί επένδυση-«μαμούθ» στη χώρα μας, ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, μέσω χρηματοδότησης αντιστοίχισης (match funding) σε συνεργασία κι ευθυγράμμιση με ΗΠΑ-Ευρωπαϊκή Ενωση, και πρόσθετων αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων. Βασικοί άξονες, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών βιωσιμότητας, η διεθνής προώθηση των προϊόντων της ελληνικής γης.

Η κολοσσιαία επένδυση αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο πολιτισμού, τεχνολογίας, βιωσιμότητας. Περιλαμβάνει πέντε υπερσύγχρονα κινηματογραφικά συγκροτήματα, πενήντα προηγμένα Κέντρα Αγροτεχνολογίας (AgroTech Hubs) -με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών-, δύο κέντρα παραγωγής βιοκαυσίμων και τρία, νέας γενιάς, αρθρωτά κέντρα δεδομένων (modular).

«Συστράτευση»

Συνδυάζοντας την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην Θεσσαλονίκη, γνωστό διεθνώς ως CERTH (Centre for Research and Technology Hellas), από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με το οποίο έχει «συστρατευθεί», με τη διεθνή επενδυτική ισχύ της εταιρείας, στοχεύουν στην προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας ανά την επικράτεια, σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα.

Το πρότζεκτ ψυχαγωγία περιλαμβάνει και θεματικά πάρκα και εμπειρίες ψυχαγωγίας εμβύθισης (immersive). Συνολικά, τα κέντρα δεδομένων (data centers), τα Κέντρα Αγροτεχνολογίας, τα στούντιο και τα κέντρα παραγωγής αποσκοπούν στη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας με focus σε τεχνολογία, υποδομές, γεωργία, δημιουργικό τομέα.

«Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί παγκόσμιο πολιτιστικό και τεχνολογικό κέντρο — ουσιαστική “γέφυρα” ανάμεσα σε Ευρώπη-ΗΠΑ. Επιλέξαμε επιστροφή στις ρίζες μας για να τονώσουμε τη χώρα και για να τιμήσουμε την κληρονομιά μας, ως Ελληνοαμερικανοί ομογενείς, καθώς και τους προγόνους μας, που άνοιξαν τον δρόμο πολύ πριν από εμάς» σημειώνει ο Ευθύμιος Τσονάκας.

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Σκευοφύλαξ αναφέρει: «Η δέσμευσή μας στην Ελλάδα, στους ανθρώπους, στον πολιτισμό, στο μέλλον της είναι απόλυτη. Οι καινοτομίες μας θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής».

Περιγράφουν την αποστολή τους ως «πατριωτική – επενδύουμε προς όφελος της Ελλάδας και του λαού, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, διευρύνοντας και μετεξελίσσοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στηρίζοντας τις τοπικές βιομηχανίες, ενισχύοντας τις τεχνολογικές δυνατότητες, αναδεικνύοντας ποικιλοτρόπως τη χώρα. Η Gold Tree είναι προσηλωμένη στην Ελλάδα, στους ανθρώπους της, στον πολιτισμό, στο μέλλον. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός αξίζουν ένα φωτεινό μέλλον – με ευημερία – και σκοπεύουμε να συμβάλουμε καταλυτικά στην οικοδόμησή του».

Σχετικά με τη Gold Tree Group, συνιστά διεθνή οργανισμό επενδύσεων κι ανάπτυξης, με επίκεντρο μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλίες σε ψυχαγωγία, προηγμένη τεχνολογία, ψηφιακές υποδομές, γεωργία, βιώσιμη ανάπτυξη. Ο δε Τιμ Τσονάκας, ειδικότερα, μεταξύ άλλων κορυφαίων της 7ης Τέχνης, έχει συνεργαστεί, με την ιδιότητα του εκτελεστικού παραγωγού, με τον οσκαρικό Αλ Πατσίνο στο «Modi – Three Days on the Wing of Madness» και στο πολυαναμενόμενο φιλμ «Βασιλιάς Λιρ».