Η πιο μεγάλη και κεφάτη κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, μετρά αντίστροφα για την 29η διοργάνωσή της. Με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, από τις 28 Nοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια με ελεύθερη είσοδο, αλλά και εκτεταμένο πρόγραμμα κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής ελληνικών ταινιών για παιδιά.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση στη χώρα μας αφιερωμένη στον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, με αναγνώριση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μακριά από διδακτισμούς και από βιομηχανοποιημένα προϊόντα που συχνά υποτιμούν το κοινό τους, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας προτείνει σταθερά ένα τολμηρό σινεφίλ σινεμά, που σέβεται μεν τις ηλικιακές ιδιαιτερότητες, αλλά αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ενεργούς, απαιτητικούς θεατές, όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου.

Δίπλα στον ποιοτικό επαγγελματικό κινηματογράφο στήνεται μία γιορτή της παιδικής και νεανικής δημιουργικότητας. Η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Camera Zizanio», που κλείνει φέτος τα 26 χρόνια της, φέρνει κοντά νεαρές και νεαρούς δημιουργούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ακουστεί με αδιαμεσολάβητο τρόπο η φωνή τους, χωρίς λογοκρισία και έλεγχο.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει κάθε χρόνο τέσσερα διαγωνιστικά τμήματα: Μυθοπλασίας, Μικρού μήκους μυθοπλασίας, Μικρού μήκους Animation, Ντοκιμαντέρ. Φέτος θα προβληθούν συνολικά 60 ταινίες από 41 διαφορετικές χώρες.

Πρόγραμμα ΙΧΝΗ

Το αφιέρωμα «Ίχνη» επιστρέφει, χαρτογραφώντας για ακόμη μία χρονιά τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο που δεν προσεγγίζει τα παιδιά και τους εφήβους μόνο ως θέμα, αλλά και ως ισότιμο κοινό. Φέτος, η σχετική εγχώρια παραγωγή μικρού μήκους ταινιών αποδείχθηκε πάλι πλούσια και ώριμη με 12 ταινίες παραγωγής 2025-26 στο πρόγραμμα, το οποίο έχει και διαγωνιστικό χαρακτήρα.

26η Camera Zizanio

Η Camera Zizanio, πιστή στο ραντεβού της με την νεανική οπτικοακουστική δημιουργία, θα παρουσιάσει ένα πλούσιο διαγωνιστικό πρόγραμμα νέων δημιουργών, ηλικίας 4-20 ετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διακόσιες ταινίες παιδιών και νέων από όλον τον κόσμο θα συμμετέχουν και θα αποκαλύψουν τι απασχολεί τους νέους και τις νέες δημιουργούς, εκφρασμένο μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

School cinema

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι, όπως κάθε χρόνο, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό «σχολείο» της χώρας. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, παιδιά και νέοι πειραματίζονται, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τα μυστικά της έβδομης τέχνης, μετατρέποντας τις ιδέες τους σε δράση.

Στην αιχμή του δόρατος βρίσκεται το φημισμένο, πολυεθνικό Mythos Project, όπου νέοι και νέες από όλον τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Πύργο με την απόλυτη πρόκληση: Να γυρίσουν μία ταινία μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, οι κάμερες δεν σβήνουν ποτέ, χάρη στην ακούραστη δημοσιογραφική «συμμορία» του Zizanio News, που μεταδίδει τον παλμό του.

Olympia Effect

Το πρόγραμμα The Olympia Effect αποτελεί τη σταθερή θερμοκοιτίδα ανάπτυξης ελληνικών ταινιών που απευθύνονται στο παιδικό και νεανικό κοινό. Λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην αρχική ιδέα και τη μεγάλη οθόνη, προσφέρει στους δημιουργούς ένα εντατικό, στοχευμένο εργαστήριο δύο φάσεων, που ξεκινάει με την ανάπτυξη σεναρίου στην Αθήνα (Script Development Workshop) και συνεχίζεται στον Πύργο, με την προετοιμασία για την τελική παρουσίαση (Pitching Lab).

Η 4η Διεθνής Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση

Η Διεθνής Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση επιστρέφει με την τέταρτη έκδοσή της, λειτουργώντας ως σταθερή γέφυρα ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην εκπαιδευτική και την κινηματογραφική κοινότητα. Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα κυριαρχεί, το Φεστιβάλ ανοίγει τη συζήτηση για την οργανική θέση του σινεμά μέσα στο σύγχρονο σχολείο.

Ειδικές προβολές και αφιερώματα

Πέρα από τα διαγωνιστικά τμήματα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα ειδικών προβολών και αφιερωμάτων. Φέτος ξεχωρίζουν:

– European Young Audience Award: Σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ συμμετέχει ενεργά στον πανευρωπαϊκό θεσμό του Young Audience Award. Ο Πύργος γίνεται μία από τις 50 ευρωπαϊκές πόλεις που θα φιλοξενήσουν προβολές του βραβείου. Νέοι και νέες ηλικίας 12 έως 19 ετών παίρνουν θέση κριτή και, παρακολουθώντας τις τρεις υποψήφιες ευρωπαϊκές ταινίες, ψηφίζουν διαδικτυακά για την καλύτερη. Εφέτος, η δράση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027.

– Μεγάλα Θέματα στη Μεγάλη Οθόνη: Σε συνεργασία με το Νεανικό Πλάνο, αυτό το εκτεταμένο πρόγραμμα αξιοποιεί τον ποιοτικό κινηματογράφο ως όχημα για να προσεγγίσει τα πιο φλέγοντα, σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

– Φωνές από τον Καναδά: Ένα ειδικό αφιέρωμα στο εξαιρετικά δυναμικό και αυθεντικό καναδικό σινεμά για παιδιά και νέους. Ο κινηματογράφος του Καναδά διακρίνεται για την αυθεντικότητά του.

130 χρόνια σινεμά στην Ελλάδα

Τις ημέρες του Φεστιβάλ, δεκάδες παράλληλες δράσεις θα πλαισιώσουν το κεντρικό πρόγραμμα, προσφέροντας ξεχωριστές εμπειρίες στους επισκέπτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η αναβίωση της παρθενικής εμφάνισης του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Τιμώντας αυτήν την ιστορική επέτειο των 130 χρόνων, το Φεστιβάλ Ολυμπίας διοργανώνει καθημερινά (27 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου) στον Πύργο μία πιστή αναπαράσταση εκείνης της μαγικής πρώτης προβολής.

Τον Φεβρουάριο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Τέλος, μία επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθεί στο καθιερωμένο διήμερο του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 6 και 7 Φεβρουαρίου.