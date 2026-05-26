Δυναμική είσοδος στα νυχτερινά δρώμενα της Θεσσαλονίκης κάνει η Ειρήνη Ντίσιου.

Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια, η οποία με «όπλο» τις εξαιρετικές φωνητικές της ικανότητες και τη δυνατή σκηνική της παρουσία, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην εγχώρια μουσική σκηνή, αρχίζει εμφανίσεις σε ένα θρυλικό μαγαζί της πόλης.

Ο λόγος για το ανανεωμένο Lido, όπου η Ειρήνη μαζί με τον Γιώργο Βέρο και μία ομάδα νέων καλλιτεχνών αναμένεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο να βάλουν φωτιά στη διασκέδαση.

Η μεγάλη πρεμιέρα της Ειρήνης Ντίσιου είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανερχόμενη ερμηνεύτρια πρόσφατα ερμήνευσε ένα τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Βασίλη Δήμα και έχει τίτλο «Μου’χει τελειώσει ήδη».

Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε από την Sonar music και από την πρώτη στιγμή έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει.

Αυτό το διάστημα η Ειρήνη Ντίσιου βρίσκεται στο στούντιο για την ηχογράφηση του νέου της τραγουδιού, το οποίο έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει επιτυχία.