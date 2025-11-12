Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Αμοργού, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αμοργού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιεί για 16η συνεχή χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αμοργού, την 8η Ακαδημία Κινηματογράφου και το 22ο Συνέδριο ΥΠΕΡΙΑ για τον Πολιτισμό, από τις 13 έως τις 18 Νοεμβρίου 2025.

Το Φεστιβάλ, επίσημο μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών (CIFFT) με έδρα τη Βιέννη, έχει καθιερωθεί διεθνώς ως θεσμός που προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό και τον κινηματογράφο, προσελκύοντας δημιουργούς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Φέτος αναμένονται περίπου 100 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.

Θέμα 16ου Φεστιβάλ: «Ψηφιακή Αναγέννηση: Ο Κινηματογράφος στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Εξετάζεται ο ρόλος των νέων τεχνολογιών (AI, VR/AR, deep fakes) στη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία και στην προβολή του τουρισμού.

Θέμα 22ου ΥΠΕΡΙΑ: «Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ψηφιακή Εποχή»

Επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνολογίας (ψηφιοποίηση, VR, 3D αποτύπωση) για τη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στη σύνδεσή της με τη γαστρονομία και το περιβάλλον.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμού, καινοτομίας και έμπνευσης, αναδεικνύοντας την Αμοργό ως διεθνή πολιτιστικό και κινηματογραφικό προορισμό.

Πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του ΑΙΓΕΑΣ Αμκε και της Μotor Oil.

Πληροφορίες στο www.amorgosfilmfestival.com