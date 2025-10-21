Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Πολωνία της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι «1949».

Με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Χιούλερ, η ταινία, με τον αρχικό τίτλο «Fatherland», περιγράφεται ως «φιλόδοξη» σε εύρος. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντουαρντ Μπέργκερ για λογαριασμό της Nine Hours.

Το σενάριο υπογράφει ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης και ο Χέντρικ Χάντλεγκτεν και διαδραματίζεται με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο. Επικεντρώνεται στον διάσημο νομπελίστα Τόμας Μαν και την κόρη του, Έρικα – ηθοποιό, δημοσιογράφο και οδηγό αγώνων – που ξεκινούν ένα ταξίδι με μια μαύρη Buick cruiser, από τη Φρανκφούρτη που ελέγχεται από τις ΗΠΑ, στη Βαϊμάρη που βρίσκεται υπό σοβιετική κατοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τα βραβευμένα και γυρισμένα σε ασπρόμαυρο φόντο φιλμ, «Ida» και «Cold War», ο δημιουργός αναμένεται να ολοκληρώσει μια άτυπη τριλογία με τη νέα του ταινία η οποία γυρίζεται επίσης με χαρακτηριστική του αισθητική.

Ο αγαπημένος συνεργάτης του σκηνοθέτη, Λούκας Ζαλ επιστρέφει ως διευθυντής φωτογραφίας μετά το «The Zone of Interest» και το επερχόμενο «Hamnet», σύμφωνα με το World of Reel.

Πρωταγωνιστούν επίσης ο Χανς Ζίσλερ και οι Όγκαστ Ντιλ, Άννα Μάντελι, Ντέβιντ Στρίζοβ και Τέο Τρεμπς.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027 με την εταιρεία διανομής mubi να έχει το βλέμμα της στο Φεστιβάλ των Καννών του ίδιου έτους.

Επιμέλεια: Σ.Κ.