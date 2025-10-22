Η Μελίσα Μπαρέρα είναι η νέα συμπρωταγωνίστρια του Τζον Τραβόλτα στο πολυαναμενόμενο θρίλερ επιβίωσης «Black Tides».

Σε σκηνοθεσία του Ρένι Χάρλιν, τα κύρια γυρίσματα ξεκίνησαν στο νησί Γκραν Κανάρια της Ισπανίας με την κόρη του σταρ, Έλα Μπλου Τραβόλτα, τον Αλβάρο Μελ και τον Ντίλαν Τορέλ να συμπληρώνουν το καστ.

Η ταινία ακολουθεί τον Bill Pierce (Τραβόλτα), «έναν αποξενωμένο πατέρα που επιχειρεί να επανασυνδεθεί με την κόρη και τον εγγονό του.

Ωστόσο, η προσπάθειά του θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, όταν το σκάφος τους γίνεται στόχος από αδίστακτες όρκες στα νότια παράλια της Ισπανίας».

«Η Mελίσα φέρνει στην Rebecca τόση φλόγα όσο και ευαισθησία, στοιχεία που απαιτεί ο ρόλος…μαζί με τον Τζον δημιουργούν κινηματογραφική μαγεία και αναβαθμίζουν κάθε στιγμή της ιστορίας», δήλωσε στο Deadline ο σκηνοθέτης γνωστός για τα επιτυχημένες ταινίες «Deep Blue Sea» και «Die Hard 2».

Το σενάριο υπογράφουν ο Κρις Σπάρλινγκ και ο Έντζελ Έγκουντο σε παραγωγή των Αντριάν Γκέρα και Νούρια Βαλς για λογαριασμό της Nostromo Pictures.

«Τα γυρίσματα στη θάλασσα είναι από τα πιο δύσκολα που μπορείς να κάνεις στον κινηματογράφο, αλλά το υλικό που παίρνουμε είναι εκπληκτικό», δήλωσε ο Αντριάν Γκέρα.

«Το καστ έχει δεθεί με έναν τρόπο που είναι σπάνιος και ισχυρός, ενώ οι σκηνοθετικές ικανότητες του Ρένι είναι στο απόλυτο βαθμό και ισορροπούν το σκληρό θέαμα με τα αληθινά συναισθήματα», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος της 25χρονης Έλα Μπλου Τραβόλτα στο «Black Tides» θα είναι ο πέμπτος στη μεγάλη οθόνη.

Προηγουμένως, είχε εμφανιστεί σε δύο ταινίες δίπλα στον πατέρα της, στο «Old Dogs» του 2009 και το «The Poison Rose» το 2019 ενώ αναμένονται οι πρεμιέρες των «Get Lost» και «Nice People».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.