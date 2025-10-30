Ξεκίνησε για άλλη μια χρόνια το μουσικό του πρόγραμμα το «Εν Μοσχάτω», ο κορυφαίος χώρος της κατηγορίας του στο Μοσχάτο.

Ο Λάμπρος Καρελάς από τα «Παιδιά από την Πάτρα» θα μας κρατά συντροφιά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι έχοντας στο πλευρό του την Ελευθερία Ορδουλίδου και μία ολοκληρωμένη ομάδα τεσσάρων μουσικών.

Από την Κυριακή 9/11 και κάθε Κυριακή θα μοιράζεται τη σκηνή με τη Μαριώ.

Ακόμη κάθε Τετάρτη το «Εν Μοσχάτω» θα φιλοξενεί άλλους καλλιτέχνες αρχίζοντας με τον Μπάμπη Τσέρτο από τις 19/11.

Οι ημέρες που θα είναι ανοιχτά θα είναι Δευτέρα –Τετάρτη – Παρασκευή –Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι.

Οι μουσικοί:

Βασίλης Παπαδόπουλος: επιμέλεια ορχήστρας – μπουζούκι

Κώστας Καραγιάννης: Πλήκτρα

Γιάννης Γρυπαίος: Μπάσο

Πάνος Σαρδέλης: Κρουστά

Εν Μοσχάτω

H διασκέδαση σε όλες τις δοτικές της απόλαυσης.

Θερμοπυλών 49, Μοσχάτο

Τηλ.: 210-482 8810

Μαριώ – Το τραγούδι της Μαριώς σε μουσική του Λάμπρου Καρελά

Ελευθερία Ορδουλίδου «Φταίω» – Δείτε το βίντεο κλιπ:

Επιμέλεια: Σ.Κ.