Σε μία λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναφέρεται αφενός ότι «το Φεστιβάλ Ολυμπίων αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου».

Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών».

Να σημειωθεί ότι επρόκειτο για ένα φεστιβάλ που διοργανωνόταν για πρώτη φορά και η «αναβολή» του 24 μόλις ώρες πριν από την έναρξη, αν μη τι άλλο προβληματίζει σχετικά με τον σχεδιασμό του. Αναβολή μετά άμεσης απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων δε, πιο πολύ με ακύρωση μοιάζει.

Το φεστιβάλ, λοιπόν, επρόκειτο να ξεκινήσει αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου με την Big Band του Δήμου Αθηναίων (και είσοδο ελεύθερη) και θα τελείωνε στις 25 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνολικά 18 εκδηλώσεις: ζωντανές εμφανίσεις των Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Κώστα Χατζή και Πάνου Μουζουράκη/Παντελή Αμπαζή αλλά και του Αμερικανού jazz σαξοφωνίστα Joshua Redman και του Βρετανού νέο – soul τραγουδοποιού και ερμηνευτή Omar και θεατρικές παραστάσεις των έργων «Μήδεια» του Ευριπίδη, «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη , «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, «Ρωμαίος Και Ιουλιέτα» του Μποστ, «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» του Μολιέρου και «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι κ.α.