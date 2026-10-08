Τον Ιούνιο του 1966, οι Beatles συμπεριέλαβαν το «Yesterday» στις ζωντανές τους εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της σύντομης περιοδείας τους στη Δυτική Γερμανία, ερμηνεύοντας το τραγούδι για πρώτη φορά στο Μόναχο, το Έσσεν και το Αμβούργο.

Τα πλάνα που μας έρχονται από το μακρινό 1966 προέρχονται από το Circus-Krone-Bau στο Μόναχο στις 24 Ιουνίου πριν από 60 χρόνια, όπου η βραδινή τους συναυλίας μαγνητοσκοπήθηκε από το ZDF και μεταδόθηκε αργότερα στη Δυτική Γερμανία.

Βίντεο από το live του συγκροτήματος στο Μόναχο:

Το «Yesterday», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ «Help!» το 1965, είχε ήδη γίνει ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των Beatles μέχρι την περιοδεία του 1966. Γραμμένο από τον Paul McCartney και κατοχυρωμένο στους Lennon–McCartney, το τραγούδι ήταν ασυνήθιστο για το ζωντανό ρεπερτόριο του συγκροτήματος, καθώς ο Paul αναλάμβανε τη βασική ερμηνεία.

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων στη Γερμανία, το «Yesterday» ακουγόταν μαζί με τραγούδια όπως τα «Day Tripper», «Nowhere Man», «I Feel Fine» και «I’m Down».

Ακούστε το «Yestreday»:

Οι συναυλίες στη Γερμανία αποτελούσαν μέρος της περιοδείας «Bravo Beatles Blitztournee», η οποία ταξίδεψε το συγκρότημαστο Μόναχο, το Έσσεν και το Αμβούργο, πριν συνεχίσουν την περιοδεία τους το 1966 στην Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες.

Δεκαετίες αργότερα, το διασωθέν οπτικοακουστικό υλικό προσφέρει μια συναρπαστική ματιά από το συγκρότημα να ερμηνεύει ένα από τα πιο διαχρονικά του τραγούδια στην αιχμή της εποχής της Beatlemania.