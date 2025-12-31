Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο της Ημέρας, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του έργου «Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων» της Μαριάννας Κυριακάκη, σε σκηνοθεσία του Μάνου Αντωνίου, παρουσία καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και θερμού κοινού. Ανάμεσά τους ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Χρήστου, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Σπυριδούλα Τριάντου, οι ηθοποιοί Ζανό Ντάνιας, Δημήτρης Δρακόπουλος, Ανδριανή Τουντοπούλου, η χορογράφος Εύη Σφυρή, ο τραγουδιστής Θανάσης Βούτσας, κ.ά.

Το έργο, ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και μια αλυσίδα απρόβλεπτων παρεξηγήσεων, απογειώθηκε για άλλη μια φορά χάρη στη σκηνοθετική καθοδήγηση του Μάνου Αντωνίου και τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών Τζίνας Δημητροπούλου, Μάνου Αντωνίου, Ιωάννας Πηλιχού, Μπάμπη Βρακά, Αντώνη Τζαμαλούκα και Γιάννη Κωσταρά.

Η υποδοχή της πρεμιέρας—με έντονα γέλια και παρατεταμένο χειροκρότημα—επιβεβαίωσε πως το Yin Yang είναι μια παράσταση που μιλάει πλατιά στο κοινό: ανάλαφρη όταν πρέπει, τρυφερή όπου χρειάζεται και, κυρίως, ζωντανή.

Στο τέλος της παράστασης μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους από ένα γούρι – κόσμημα για το 2026 με το σύμβολο του Yin Yang, προσφορά του καταστήματος «Λευτέρης Ανδριόπουλος».

Υπόθεση

Η Μπέττη και ο Μίμης ετοιμάζονται να χωρίσουν «πολιτισμένα». Όταν όμως δύο άτσαλοι ληστές εισβάλλουν για να αρπάξουν μια πολύτιμη εικόνα, όλα τινάζονται στον αέρα. Ένας «καθωσπρέπει» μέλλων σύζυγος, μια μυστηριώδης καλόγρια και το yin–yang αγάπης/οργής μπλέκουν τους ήρωες σε ομηρίες, παρεξηγήσεις και κωμικά αδιέξοδα μέχρι το μεγάλο ξεμπέρδεμα. Μια ιστορία για το πώς η ζωή ισορροπεί ανάμεσα στο χάος και τη… δεύτερη ευκαιρία.

Συντελεστές

Κείμενο: Μαριάννα Κυριακάκη

Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου

Μουσική επιμέλεια: Μαριάννα Κυριακάκη

Κοστούμια: Ζωή Γκλιάτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελίνα Ζιάκα

Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Γκλιάτης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):

Μάνος Αντωνίου (Μίμης), Μπάμπης Βρακάς (Μπάμπης), Τζίνα Δημητροπούλου (Μπέττη), Γιάννης Κωσταράς (Άκης), Αντώνης Τζαμαλούκας (Πακ). Στον ρόλο της αδελφής Ωραιοζήλης η Ιωάννα Πηλιχού / Αγγελίνα Ζιάκα

Πληροφορίες Παραστάσεων

Διάρκεια: 90′ (χωρίς διάλειμμα)

Πρεμιέρα & πρόγραμμα: Από 22 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 18:30 Καταλληλότητα: Μια κωμωδία για όλες τις ηλικίες

Τιμές

Γενική είσοδος: 13€

Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, παιδιά έως 12, ΑμεΑ,): 10€

Σύλλογοι/φορείς (10+ άτομα): 10€ ανά άτομο

Ατέλειες: Δωρεάν, με επίδειξη ταυτότητας

Θέατρο της Ημέρας

Γεννηματά Ν. 20,

Στάση Μετρό Πανόρμου – Έξοδος Χατζηκωνσταντή,

Αθήνα – Αμπελόκηποι, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106929090