Είναι η ταινία για την οποία όλοι μιλούν, που γεννά memes και πυροδοτεί συζητήσεις στο διαδίκτυο γύρω από την πρωταγωνίστριά της, την πρώην παντοδύναμη ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς.

Έναν μήνα πριν το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Οπενχάιμ κάνει πρεμιέρα στις βρετανικές αίθουσες, τα εισιτήρια στις προπωλήσεις γίνονται ανάρπαστα μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα με εισπράξεις 15 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η Κλερ Μπινς, καλλιτεχνική διευθύντρια των Picturehouse Cinemas, δήλωσε ότι η ζήτηση θυμίζει έντονα την «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εισπρακτικό φαινόμενο το 2023.

«Ο κόσμος έχει μια δίψα που δεν έχουμε ξαναδεί από τότε. Και το γεγονός ότι μιλάμε για ένα τρίωρο ντοκιμαντέρ, είναι απίστευτο» ανέφερε.

Τα εισιτήρια για την ταινία, που αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20 Νοεμβρίου, βγήκαν στην προπώληση στο Picturehouse Central του Λονδίνου πριν από την κυκλοφορία στις ΗΠΑ, όπως εξήγησε η Μπινς, προσθέτοντας ότι η τεράστια ζήτηση ανάγκασε την αλυσίδα να προσθέσει επιπλέον προβολές.

Στο Ritzy του Μπρίξτον, οι θέσεις για την πρώτη προβολή σχεδόν εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα να προστεθεί και δεύτερη, σύμφωνα με τον Guardian.

«Είναι φανταστικό, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κοινό που έρχεται στις αίθουσες. Ήρθε για να δει το «Backrooms», το «Obsession» και το «NAZA». Πιστεύω ότι το γεγονός πως ο Νέιθαν Φίλντερ πέρασε έναν μήνα με την Ελίζαμπεθ Χολμς αποτελεί τεράστιο πόλο έλξης. Είναι ένας ευφυής άνθρωπος και το κοινό αναζητά κάποιον με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί», συμπλήρωσε.

Έντονη ζήτηση καταγράφει και η βρετανική αλυσίδα Cineworld. Ο Στιούαρτ Κρέιν, αντιπρόεδρος διεθνούς περιεχομένου, σημείωσε ότι «η ταχύτητα και η κλίμακα της ζήτησης είναι εντυπωσιακές».

Οι αρχικές προβολές στο Cineworld της πλατείας Λέστερ εξαντλήθηκαν μόλις τα εισιτήρια τέθηκαν σε κυκλοφορία σε περίπου 40 κινηματογράφους την Κυριακή. Έκτοτε, η αλυσίδα πρόσθεσε περισσότερες προβολές στο σινεμά της διάσημης πλατείας και επέκτεινε τις κρατήσεις σε ακόμη 35 αίθουσες σε όλη τη χώρα.

Παρόμοιο ενδιαφέρον καταγράφει και η Vue. Ο Ντιν Κρος, ανώτερος διευθυντής περιεχομένου της εταιρείας, υπογράμμισε ότι είναι «ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ να τραβάει την προσοχή των νεότερων ηλικιών».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ