Η A24 κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», το οποίο έχει προκαλέσει έντονο θόρυβο στην κούρσα των βραβείων, σύμφωνα με το Variety.

Σε σκηνοθεσία και παραγωγή των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Όπενχαϊμ, η διάρκειας 174 λεπτών ταινία καταγράφει τις τελευταίες ημέρες ελευθερίας αλλά και τις πρώτες εβδομάδες στη φυλακή της ιδρύτριας της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη: «Τριάντα τέσσερις μέρες πριν οδηγηθεί στη φυλακή, η διαβόητη ιδρύτρια της Silicon Valley προσκαλεί ένα επιφυλακτικό κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράψει κάθε της κίνηση. Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο μιας αινιγματικής κακοποιού μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό τριετές ταξίδι στην άβυσσο».

Το ντοκιμαντέρ πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τέλουραϊντ στο Κολοράντο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές με μερίδα του Τύπου να το χαρακτηρίζει ήδη ως ένα από τα κορυφαία του είδους. Την παραγωγή υπογράφουν επίσης οι Μάγκι ‘Αμπροους, Τατιάνα Μπερς και Τζακ Ντέιβις.

Το «You Can See Everything» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες, στις 16 Οκτωβρίου.