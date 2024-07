Οι Γάλλοι σκηνοθέτες Μπενουά Ζακό και Ζακ Ντουαγιόν, οι οποίοι κατηγορούνται από ηθοποιούς όπως η Ζυντίτ Γκοντρές για σεξουαλική βία, τέθηκαν υπό κράτηση στην Υπηρεσία προστασίας Ανηλίκων, έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, η 52χρονη ηθοποιός προκάλεσε θύελλα όταν κατηγόρησε διαδοχικά τον Μπενουά Ζακό για βιασμούς και αργότερα τον Ζακ Ντουαγιόν για σεξουαλική επίθεση και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση.

Ο Μπενουά Ζακό και η Ζυντίτ Γκοντρές, γεννημένη τον Μάρτιο 1972, ξεκίνησαν τη σχέση τους την άνοιξη 1986. Έζησαν μαζί ανοικτά, αγόρασαν μαζί διαμέρισμα στο Παρίσι, μέχρι τον χωρισμό τους το 1992.

Η ηθοποιός έχει καταγγείλει ότι η σχέση ήταν εξουσιαστική και διεστραμμένη.

Δύο ακόμη ηθοποιοί έχουν καταθέσει μήνυση κατά του Μπενουά Ζακό: η Ζυλιά Ρουά για σεξουαλική επίθεση και η Ιζίλντ λε Μπεσκό για βιασμούς κατά ανηλίκου άνω των 15 ετών και βιασμούς που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 1998 – 2007.

Η έρευνα της εισαγγελίας του Παρισιού αφορά την διάπραξη βιασμού επί ανηλίκου 15 ετών από πρόσωπο που διαθέτει εξουσία, για ενδοοικογενειακή βία και για σεξουαλική επίθεση κατά ανηλίκου μεγαλύτερου των 15 ετών από πρόσωπο που διαθέτει εξουσία.

