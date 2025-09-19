Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία των φετινών International Opera Awards ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (18/9), με την Εθνική Λυρική Σκηνή να δίνει το «παρών» με μία υποψηφιότητα, στην κατηγορία «Νέα Παραγωγή».

Τα International Opera Awards επιβραβεύουν τα εξαιρετικά οπερατικά ταλέντα από όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας την πολυσχιδή και συνεργατική φύση της κορυφαίας αυτής μορφής τέχνης. Ο θεσμός των International Opera Awards δημιουργήθηκε το 2012 από τον φιλάνθρωπο Harry Hyman, με στόχο την τόνωση και ανάδειξη του προφίλ της λυρικής τέχνης, αλλά και την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας. Παράλληλα, η διοργάνωση συνδράμει στη συγκέντρωση πόρων για το Ίδρυμα Βραβείων Όπερας, το οποίο παρέχει υποτροφίες σε ανερχόμενους ταλαντούχους δημιουργούς και ερμηνευτές όπερας παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται, ότι οι νικητές των International Opera Awards 2025 θα αποκαλυφθούν σε μια εντυπωσιακή τελετή απονομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ, στις 13 Νοεμβρίου 2025. Η ψηφοφορία για το Βραβείο κοινού (Readers’ Award) -το μοναδικό βραβείο που αποφασίζεται από το κοινό- ξεκινά σήμερα στο https://operaawards.org/vote/. Στην τελετή απονομής, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, θα εμφανιστούν διεθνείς πρωταγωνιστές της όπερας, η Ορχήστρα, το Μπαλέτο, η Χορωδία και η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη. Η τελετή, την οποία θα παρουσιάσει ο γνωστός παρουσιαστής του BBC Petroc Trelawny, θα μεταδοθεί ζωντανά και δωρεάν από τo OperaVision.

Οι φιναλίστ για τα φετινά βραβεία εκπροσωπούν περισσότερες από 250 χώρες από πέντε ηπείρους, αναδεικνύοντας το αληθινά διεθνές πνεύμα της όπερας. Η shortlist με τους φετινούς υποψηφίους περιλαμβάνει κορυφαίους διεθνώς καλλιτέχνες, οργανισμούς και παραγωγές. Από τους αρχιμουσικούς Alain Altinoglu, Edward Gardner και Susanna Mälkki έως τραγουδιστές όπως οι Elsa Dreisig, Véronique Gens, Asmik Grigorian, Sondra Radvanovsky, Reinoud van Mechelen, Huw Montague Rendall και άλλοι. Στη shortlist περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επίσης φεστιβάλ όπως του Ίνσμπρουκ και του St Luis, καθώς και λυρικά θέατρα όπως η Σκάλα του Μιλάνου, η Grand Opera του Χιούστον και η Όπερα της Ζυρίχης. Στις νέες παραγωγές συναγωνίζονται, μεταξύ άλλων, η Δύναμη του πεπρωμένου από την Αθήνα, ο Κάστωρ και Πολυδεύκης από το Παρίσι, η Σαλώμη από τη Νέα Υόρκη, ενώ στην κατηγορία του Βραβείου για νέο έργο που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα περιλαμβάνονται έργα από το Τόκυο, το Βερολίνο, το ‘Αμστερνταμ κ.α.

Φέτος, για πρώτη φορά τα International Opera Awards εγκαινιάζουν την κατηγορία Μουσικό θέατρο, επιβραβεύοντας την πρακτική των λυρικών θεάτρων να παρουσιάζουν σπουδαία έργα αυτού του είδους. Έργα όπως τα Fiddler on the Roof, Gypsy, Sunday in the Park with George και West Side Story είναι αντίστοιχης κλίμακας με την όπερα και τις φωνητικές της απαιτήσεις. Η ενσωμάτωσή τους στον θεσμό των βραβείων έχει ως στόχο να τιμήσει τα αριστουργήματα αυτά του 20ού αιώνα, όπως κάνει εδώ και χρόνια με τα έργα του οπερατικού ρεπερτορίου.

Τη shortlist των φετινών υποψηφίων κατάρτησε μια υψηλού κύρους διεθνής επιτροπή κριτικών, στελεχών διοίκησης λυρικών θεάτρων, καθώς και καλλιτεχνών όπερας, με πρόεδρο τον John Allison, συντάκτη του Opera Magazine with Opera News, τον ιδρυτικό media partner των Βραβείων.

Την Πέμπτη, ξεκίνησε η ψηφοφορία για το Βραβείο Κοινού – Opera Magazine with Opera News, τη μοναδική κατηγορία των International Opera Awards που θα αποφασιστεί από το κοινό. Οι φιναλίστ αυτής της κατηγορίας προέρχονται κυριολεκτικά από όλον τον κόσμο: από τη Μογγολία είναι ο βαρύτονος Amartuvshin Enkhbat, από τη Λετονία η μεσόφωνος Elīna Garančaκαι η υψίφωνος Marina Rebeka, από τον Καναδά η μεσόφωνος Wallis Giunta, από την Πολωνία ο σταρ κόντρα τενόρος JakubJózef Orliński, από τη Μ. Βρετανία ο τενόρος Freddie DeTommaso, από την Αμερική η υψίφωνος Nadine Sierra και από την Ουκρανία ο τενόρος Bogdan Volkov.

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα (GMT) της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025 και θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://operaawards.org/vote/.

Στην τελετή απονομής θα ανακοινωθούν επίσης ειδικά βραβεία για τους τομείς: Leadership, Philanthropy και LifetimeAchievement.

Ο John Allison, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, υπογραμμίζει:

«Η κατάρτιση της φετινής shortlist των υποψηφίων ήταν για μας τόσο πρόκληση όσο και χαρά, μιας και η όπερα συνεχίζει να ανθίζει σε κάθε γωνιά της γης. Από μεγάλα λυρικά θέατρα και φεστιβάλ ως μεμονωμένους τραγουδιστές, αρχιμουσικούς και νέες παραγωγές, η σαρωτική ποικιλία που εκπροσωπήθηκε αντανακλά τη ζωτικότητα και ανθεκτικότητα της όπερας. Είμαστε ιδιαιτέρως ενθουσιασμένοι φέτος για την αναγνώριση του μουσικού θεάτρου ως εφάμιλλου της όπερας, αναδεικνύοντας την κοινή καλλιτεχνία και φιλοδοξία των σπουδαίων έργων αυτού του είδους».

Ο Harry Hyman, ιδρυτής των International Opera Awards, δηλώνει:

«Από την ίδρυση των Βραβείων το 2012, το όραμά μου ήταν να τιμήσω την όπερα ως παγκόσμια μορφή τέχνης και να υποστηρίξω την επόμενη γενιά ταλέντων μέσα από το Ίδρυμα Βραβείων Όπερας. Η φετινή λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων αντανακλά την εξαιρετική δημιουργικότητα και το εύρος των επιτευγμάτων στον τομέα μας, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορούμε να το γιορτάσουμε αυτό σε συνεργασία με την ΕΛΣ. Τους ευχαριστώ, καθώς και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας καλωσορίζουν στην Αθήνα και μας βοηθούν να μοιραστούμε αυτήν τη γιορτή με το παγκόσμιο κοινό».

Ο Γιώργος Κουμεντάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ, τονίζει:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την Εθνική Λυρική Σκηνή να φιλοξενεί για πρώτη φορά την τελετή απονομής των International Opera Awards στην Αθήνα, τον ερχόμενο Νοέμβριο. Οι φετινές υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη δυναμική του κόσμου της όπερας παγκοσμίως, σε μια εποχή με πολλαπλές προκλήσεις για την τέχνη. Την ίδια στιγμή φέρνουν στο κέντρο της προσοχής τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές, τις δημιουργικές ομάδες και τα λυρικά θέατρα που διακρίνονται για τη συνέπεια, την έμπνευση και τη δημιουργικότητά τους. Η χαρά μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, βλέποντας ότι στη shortlist για το βραβείο της καλύτερης νέας παραγωγής της χρονιάς βρίσκεται και η δική μας παραγωγή της Δύναμης του πεπρωμένου, η οποία ενθουσίασε κοινό και κριτικούς».

Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει αναλάβει τη δημιουργία των φετινών -υψηλής συμβολικής αξίας- βραβείων, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέδιό τους βασίζεται σε ένα μοναδικό γλυπτό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού που βρέθηκε στις Κυκλάδες και απεικονίζει μια κομψή φιγούρα σε σχήμα βιολιού. Τα βραβεία έχουν κατασκευαστεί σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου εκτίθενται τα πρωτότυπα αγαλματίδια. Κάθε αντίγραφο θα δημιουργηθεί από μάρμαρο, στο οποίο θα επικολληθεί μια ειδικά προσαρμοσμένη πλακέτα για τα International Opera Awards.

Η διοργάνωση υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Εισιτήρια για την τελετή απονομής των Βραβείων είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ticketservices.gr.

Περισσότερες πληροφορίες και η πλήρης λίστα υποψηφίων, στην ιστοσελίδα: www.operaawards.org

Shortlist υποψηφίων για τα International Opera Awards 2025

Conductor

Alain Altinoglu

Edward Gardner

Karen Kamensek

Susanna Mälkki

Kent Nagano

Giacomo Sagripanti

Designer

Ben Baur

Paolo Fantin

Erhard Rom

Rainer Sellmaier

Leslie Travers

takis

Director

Calixto Bieito

Valentina Carrasco

Johannes Erath

Claus Guth

Andreas Homoki

Jetske Mijnssen

Equal Opportunities

Dallas Opera: Hart Institute for Women Conductors

Denyce Graves Foundation

Minnesota Opera

Opera sin fronteras

Pegasus Opera

Vache Baroque

Female Singer

Anastasia Bartoli

Elsa Dreisig

Véronique Gens

Asmik Grigorian

Sondra Radvanovsky

Adela Zaharia

Festival

Innsbruck Festival of Early Music

Janáček Brno Festival

Munich Opera Festival

Opera Forward Festival

Opera Theatre of Saint Louis

Rossini Opera Festival

Male Singer

Nicholas Brownlee

Solomon Howard

Mika Kares

Huw Montague Rendall

Brindley Sherratt

Reinoud van Mechelen

Musical Theatre

Fiddler on the Roof (Cincinnati Opera)

Gypsy (Philharmonie de Paris)

Love Life (Opera North)

Rent (The Atlanta Opera)

Sunday in the Park with George (Glimmerglass Festival)

West Side Story (Opera di Roma/Caracalla Festival)

New Production

Castor et Pollux (Opéra national de Paris/Peter Sellars)

The Excursions of Mr Brouček (National Theatre Brno & Staatsoper Berlin/Robert Carsen)

La forza del destino (Greek National Opera/Rodula Gaitanou)

Innocence (Semperoper/Lorenzo Fiorini)

Khovanshchina (Salzburg Easter Festival/Simon McBurney)

Louise (Festival d’Aix-en-Provence/Christof Loy)

Salome (Metropolitan Opera/Claus Guth)

Wozzeck (Opera Ballet Vlaanderen/Johan Simons)

Opera Company

Deutsche Oper Berlin

GöteborgsOperan

Houston Grand Opera

MusikTheater an der Wien

Opernhaus Zürich

Teatro alla Scala

Readers’ Award – Opera Magazine with Opera News

Amartuvshin Enkhbat

Freddie De Tommaso

Elīna Garanča

Wallis Giunta

Jakub Jozef Orliński

Marina Rebeka

Nadine Sierra

Bogdan Volkov

Recording: Complete Opera

Bizet: Carmen (Bru Zane, DVD)

Lully: Atys (Château de Versailles Spectacles, CD & DVD)

Purcell: Dido and Aeneas (Erato, CD)

Ruo: An American Soldier (Platoon, CD)

Strauss: Salome (Chandos, CD)

Tchaikovsky: Eugene Onegin (Naxos, DVD)

Verdi: Simon Boccanegra (1857 version) (Opera Rara, CD)

Wagner: Der Ring des Nibelungen (Accentus, DVD)

Recording: Solo Recital

Eleonora Buratto: Indomita (Pentatone)

Rosa Feola: Son regina e sono amante (Pentatone)

Amanda Forsythe: Ino – Telemann arias for soprano (CPO)

Ann Hallenberg: Gluck Arias (Signum)

Roberta Mameli: The Ghosts of Hamlet (Arcana)

Huw Montague Rendall: Contemplation (Warner Classics)

Lisette Oropesa: Mis amores son las flores (EuroArts)

Eva Zaïcik: Rebelle: (Alpha)

Rediscovered Work

Boccherini: Doña Clementina (Opera Southwest)

Galuppi: L’uomo femina (Opéra de Dijon)

Lemoyne: Phèdre (Badisches Staatstheater Karlsruhe)

Moore: Giants in the Earth (South Dakota Symphony Orchestra)

Porpora: Ifigenia in Aulide (Bayreuth Baroque)

Steffani: Orlando generoso (Musikfestspiele Potsdam)

Strauss: Waldmeister (Staatstheater am Gärtnerplatz)

Traetta: Ifigenia in Tauride (Innsbruck Festival of Early Music)

Rising Star

Adèle Charvet (mezzo-soprano)

Hugh Cutting (countertenor)

Kerem Hasan (conductor)

Deepa Johnny (mezzo-soprano)

Kenza Koutchoukali (director)

Carolina López Moreno (soprano)

Niamh O’Sullivan (mezzo-soprano)

Carles Pachón (baritone)

Sun-Ly Pierce (mezzo-soprano)

Ricardo José Rivera (baritone)

Sustainability

Longborough Festival Opera

Oper Leipzig

Oper Wuppertal

Santa Fe Opera

Teatro Real, Madrid

Volksoper Wien

World Premiere

Cánovas/Iglesias: Don Juan no existe (Festival Perelada/Teatro Maestranza/Teatros del Canal (Madrid) / Teatro Real)

Filidei/Busellato: Il nome della rosa (Teatro alla Scala/Opéra national de Paris)

Gordon/Nottage/Gerber: This House (Opera Theatre of Saint Louis)

Hosokawa/Tawada: Natasha (New National Theatre Tokyo)

Milch-Sheriff/Ricklin: Alma (Volksoper Wien)

Prestini/Vavrek: Silent Light (National Sawdust)

Saunders/Atkins: Lash – Acts of Love (Deutsche Oper Berlin)

Turnage/Hall: Festen (The Royal Opera)

Venables/Huffman/Segal: We Are the Lucky Ones (Dutch National Opera)

Walshe/O’Connell: MARS (Irish National Opera)

Μέγας Δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής & Δωρητής παραγωγής

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)