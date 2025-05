Έντονες αντιδράσεις υπάρχουν στα social media αναφορικά με ένα drone show που φώτισε χθες βράδυ το κέντρο της Αθήνας.

Το drone show έγινε από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών και οι εικόνες έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξαν όμως ερωτήματα σχετικά με το πώς δόθηκε η άδεια για κάτι τέτοιο. Οι εικόνες δείχνουν το show να γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ακρόπολη, και οι περισσότεροι απορούσαν πώς και αν έδωσε σχετική άδεια το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με πηγές από το ΥΠΠΟΑ, αναφέρεται ότι «Αυτό μπορεί να είναι drones show ή laser ή οτιδήποτε άλλο» και προσθέτουν: «Το Υπουργείο Πολιτισμού ήδη προβαίνει σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου. Σε κάθε περίπτωση είναι σε διερεύνηση με την Πολιτική Αεροπορία για το εάν είχαν άδεια για χρήση drone».

Αναφορικά με διαφήμιση εταιρείας αθλητικών ειδών στην οποία φέρεται να απεικονίζεται η Ακρόπολη, ανακοινώνεται ότι:

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καταθέτουν εντός της ημέρας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

Επιπλέον το Υπουργείο είναι σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τήρηση ή μη της διαδικασίας αδειοδότησης της

υπερπτήσης drone, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Αξίζει να αναφερθεί πως το drone show φώτισε χθες το βράδυ και άλλα σημεία της Αθήνας.

Δείτε το βίντεο:

About last night #Athens near Zappeion #promo @adidasrunning #Adizero with #drones

Wish i had them #running pic.twitter.com/K6spC6kyVM

— Άρης 🤖 Λούβρης (@LouvrisAris) May 16, 2025