Ολοκληρώθηκε, επιτυχώς, από το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, η Α’ φάση του τρίμηνου πιλοτικού έργου «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» (MIS TA 5203080), στο πλαίσιο του προγράμματος “Next Generation EU” Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Άξονας 4.6 «Πολιτισμός και Ευεξία: Η Τέχνη, ως συνταγογραφούμενη θεραπεία (“art on prescription”)».

Όπως πληροφορεί σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στο τρίμηνο αυτό πραγματοποιήθηκαν δράσεις τέχνης, τόσο βιωματικά εργαστήρια όσο και παρεμβάσεις τύπου ticket set, σε όλα τα πεδία του πολιτισμού -θέατρο, εικαστικές τέχνες, μουσική, κινηματογράφο, χορό και έντεχνο λόγο.

Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, μέσω παραπομπών από επαγγελματίες και δομές ψυχικής υγείας, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια, συμμετέχοντας σε ομοιογενείς ομάδες, ανά δράση. Η σταθερή προσέλευση, η θετική ανταπόκριση και η ποιοτική υλοποίηση των δράσεων επιβεβαίωσαν τον θετικό αντίκτυπο των πολιτιστικών παρεμβάσεων στην ψυχική ευημερία των ωφελούμενων. Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής συνέχισε τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, συμβάλλοντας στη συστηματική αξιολόγηση και στη βελτίωση της μεθοδολογίας εφαρμογής της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης.

Στη Β’ Πιλοτική Φάση συνεχίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Πολιτισμού που συμμετείχαν και στην Α’ Πιλοτική Φάση, δηλαδή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης MOMus, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.

Στη Β’ Πιλοτική Φάση εντάχθηκαν, επίσης, νέοι φορείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Ολυμπιακό Μουσείο, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, η ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας, το Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία», το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871» .

Με την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου της Β’ Πιλοτικής Φάσης, το πρόγραμμα εισέρχεται στη δεύτερη περίοδο υλοποίησης (β’ τρίμηνο), διατηρώντας τον βασικό του σκοπό: Τη σύνδεση της τέχνης και του πολιτισμού με την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες.

