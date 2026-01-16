Στο Δεσποτικό και το Τσιμηντήρι συνεχίστηκε η συστηματική ανασκαφή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων υπό τη διεύθυνση του Γιάννου Κουράγιου καθώς και των Ί. Νταϊφά και Α. Αλεξανδρίδου, και με τη συμβολή της ανασκαφικής και αναστηλωτικής ομάδας, στην οποία συμμετείχαν οι σταθεροί συνεργάτες αρχαιολόγοι, μαρμαροτεχνίτες και συντηρητές που εργάζονται στο ανασκαφικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια. Η ανασκαφική περίοδος διήρκησε συνολικά τέσσερις εβδομάδες. Παράλληλα, έγινε μελέτη του αρχαιολογικού υλικού στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάρου. Στο Δεσποτικό, εκτός των ορίων του αρχαϊκού τεμένους οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην Κατασκευή Ω όπου το 2022 και 2023 είχαν αποκαλυφθεί εντοιχισμένα σε δεύτερη χρήση τα θραύσματα τουλάχιστον τριών αρχαϊκών κούρων, καθώς και κορμός αγάλματος του α΄ μισού του 5ου αι. π.Χ.

Σε μικρή απόσταση, συνεχίστηκε η ανασκαφή στο Κτίριο ΜΝ. Πρόκειται για ένα τετράπλευρο οικοδόμημα με τουλάχιστον οκτώ χώρους που γνώρισε περισσότερες από δύο αρχιτεκτονικές φάσεις- η πρώτη μέσα στον 6ο αι. π.Χ.

Στον πυρήνα της εγκατάστασης, ερευνήθηκε σε βάθος το νοτιοδυτικότερο δωμάτιο του Ανατολικού Συγκροτήματος, στη ΝΔ γωνία του οποίου βρέθηκε κατά χώραν ακέραιο μαγειρικό σκεύος, πιθανότατα «εγκαίνιο» στα θεμέλια του δωματίου. Στην περιοχή του Νοτίου Συγκροτήματος, νοτιοδυτικά του περιβόλου του, αποκαλύφθηκε νέο σύνολο δωματίων που κτίστηκε σε μεταγενέστερη περίοδο.

Στη νησίδα Τσιμηντήρι, στόχος των εργασιών ήταν η περαιτέρω διερεύνηση του βόρειου τμήματος των Κτιρίων Βτ και Ετ που συναποτελούν με το Γτ ένα ενιαίο Συγκρότημα με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 900 τ.μ. Τα Κτίρια Βτ και Ετ αποτελούνται συνολικά από δέκα διαφορετικών διαστάσεων τετράπλευρους κατά παράταξη χώρους με είσοδο στη νότια τους πλευρά, όπου ανοίγεται μεγάλος υπαίθριος χώρος. Σε κάποιους χώρους βρέθηκαν λίθινες κτιστές κατασκευές που πρέπει να λειτουργούσαν ως αποθηκευτικοί χώροι και κτιστά θρανία. Λόγω της έντονης διάβρωσης και της απουσίας επιχώσεων, τα ευρήματα ήταν περιορισμένα (θραύσματα πίθων και εμπορικών αμφορέων, μελαμβαφή αγγεία πόσης, υφαντικά βάρη).

Παράλληλα με τις ανασκαφικές εργασίες και τις εργασίες συντήρησης, υλοποιήθηκε τον Ιούνιο η τελευταία φάση της αναστήλωσης του αρχαϊκού Κτιρίου Δ του τεμένους, του οποίου η αποκατάσταση ξεκίνησε το 2022, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του Γ. Ορεστίδη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το Κτίριο Δ μαζί με τον αναστηλωμένο ναό και το εστιατόριο δεσπόζουν στον αρχαιολογικό χώρο (Εικόνα που επισυνάπτεται) αποτυπώνοντας χαρακτηριστικά την αίγλη του αρχαϊκού τεμένους και συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της ομάδας του Δεσποτικού και της ΕΦΑΚΥΚ για την παράδοση στο κοινό ενός οργανωμένου επισκέψιμου χώρου.

Οι ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες υλοποιήθηκαν με τη στήριξη των: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ (Αθανάσιος & Μαρίνα Μαρτίνου), Ίδρυμα Π&Α Κανελλοπούλου, ΔΙΚΕΜΕΣ (C.Y.A), Σύλλογος «Οι Φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου», Antiparos Preservation Society, Μarion Stassinopoulos, Dominique Senequier, Jonathan Lurie, Bubi Baehler κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ