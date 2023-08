Την άποψή του για τις ταινίας που παράγει το Hollywood εξέφρασε ο ηθοποιός Ζάκαρι Λιβάϊ (Λεβί) (Zachary Levi), μιλώντας στο Fan Expo Chicago, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

«Προσωπικά αισθάνομαι ότι το περιεχόμενο που βγαίνει από το Hollywood είναι σκουπίδια – δεν τους νοιάζει για να κάνουν κάτι υπέροχο για εσάς», είπε ο Λεβί. «Δεν το κάνουν. Πόσες φορές βλέπεις ένα τρέιλερ και λες: “Θεέ μου, αυτό φαίνεται τόσο ωραίο!”. Μετά πηγαίνεις να δεις την ταινία και είναι σαν: “Τι έπαθα;”. Ξέρουν ότι αφού έχεις ήδη αγοράσει το εισιτήριο και κάθισες στη θέση, έχουν τα χρήματά σου. Και ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε κάτι από αυτά είναι να μην πηγαίνουμε στα σκουπίδια. Πρέπει να μην επιλέγουμε τα σκουπίδια. Θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει πολύ».

