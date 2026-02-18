Ο Zao, ένας από τους πιο ταλαντούχους ανερχόμενους rappers ένωσε τις δυνάμεις του με έναν από τους εμβληματικούς καλλιτέχνες της rap μουσικής σκηνής, τον Taf Lathos!

Το νέο τους single «Μην τα παρατάς» είναι σε στίχους των Zao, TAF LATHOS & σε μουσική του Boi Yanel, και μας γυρνάει πίσω στον χρόνο με μία νοσταλγική 00s διάθεση και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Ο Taf Lathos αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και διαχρονικούς rappers με ξεχωριστό ύφος, αιχμηρό στίχο και έντονη κοινωνική ματιά, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική hip-hop σκηνή.

Ο Zao κάνει δυναμικό comeback μέσα από αυτή τη συνεργασία, δείχνοντας πιο ώριμος καλλιτεχνικά και πιο αποφασισμένος από ποτέ!

