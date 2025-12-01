Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοργανώνει μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Εθνικού Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.

Στόχος της είναι να αναδείξει την καθοριστική συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στην ανάπτυξη και πρόοδο του ελληνικού κράτους, όπως και να τιμήσει πρόσωπα και ιδρύματα που συνεχίζουν μέχρι σήμερα αυτή την παράδοση προσφοράς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα βραβευθεί για το σπουδαίο και διαχρονικό του έργο το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρός του, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης.

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς θα είναι η Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Μαρία Ευθυμίου, με θέμα και τίτλο :

«Χτίζοντας ένα καινούριο εθνικό κράτος: Η συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στη ζωή της Ελλάδας».

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος, κα Ειρήνη Νικολοπούλου.

Η τελετή τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Μετά το επίσημο μέρος, θα παρατεθεί Cocktail Dinatoire.

Ζάππειο Μέγαρο

Το Ίδρυμα Ευαγγέλη Ζάππα ιδρύθηκε από τον Εθνικό Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα και έχει στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των επιστημών στην Ελλάδα. Στηρίζει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, ενώ προάγει δράσεις κοινωνικής προσφοράς και ανάπτυξης. Το Ίδρυμα αποτελεί παράδειγμα της σημαντικής συμβολής των Εθνικών Ευεργετών στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Μέσα από τις δραστηριότητές του συνεχίζει την παράδοση της ευεργεσίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, δημιουργήθηκε το 1956 από τον Εθνικό Ευεργέτη Σταύρο Ευγενίδη, έχει ως αποστολή την προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Διαθέτει το διεθνούς φήμης Ευγενίδειο Πλανητάριο, ένα από τα πιο σύγχρονα ψηφιακά πλανητάρια στον κόσμο, καθώς και σημαντικές εκπαιδευτικές και επιστημονικές δομές. Υποστηρίζει έρευνα, εκπαιδευτικές δράσεις και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους. Το Ίδρυμα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την τεχνική και ναυτική κατάρτιση της χώρας. Με το έργο του συνεχίζει την παράδοση της εθνικής ευεργεσίας και της κοινωνικής προσφοράς.

Ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, σπούδασε Οικονομικά στο ΕΚΠΑ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομία των Μεταφορών στο Λονδίνο. Από το 1976 είναι στέλεχος του Ομίλου Ευγενίδη και από το 1995 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ από το 2000 προεδρεύει του Ιδρύματος Ευγενίδου. Έχει διατελέσει μέλος και Ταμίας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, καθώς και εκπρόσωπός της στον οργανισμό UNCTAD. Το 2015 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και από το 2018 είναι Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του IMO στην Ελλάδα, έχοντας επίσης ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Μαρία Ευθυμίου, είναι Καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διδάσκει Ελληνική Ιστορία της Τουρκοκρατίας και Παγκόσμια Ιστορία. Σπούδασε Ιστορία στο ΕΚΠΑ και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόνη. Έχει εκδώσει σημαντικές επιστημονικές μελέτες και δεκάδες άρθρα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Παράλληλα, διδάσκει ιστορικούς κύκλους σε Δήμους, συλλόγους, δομές απεξάρτησης και φυλακές, τους οποίους έχουν παρακολουθήσει πάνω από 15.000 άτομα. Μιλά επτά ξένες γλώσσες και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες δημόσιες ιστορικούς της χώρας.