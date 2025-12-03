Μια μουσική αφήγηση ξεδιπλώνεται στη νέα παράσταση του Παρασκευά Καρασούλου «Ζωή εκτός οθόνης» με τον Θοδωρή Νικολάου και τη Δήμητρα Σελεμίδου στο Θέατρο Radar.
Η Οδύσσεια μιας οικογένειας, όπως την έζησαν τα πολλά και διαφορετικά μέλη της, διασχίζοντας τον 20ο αιώνα έως σήμερα.
«- Τρία πράγματα δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι σας, έλεγε ο παππούς Ηλίας : το ψωμί, η αγάπη και το τραγούδι. Το ψωμί θα σας κρατάει γερούς, η αγάπη ενωμένους και το τραγούδι ζωντανούς. Και μας παρέδωσε αυτό το προζύμι που φτιάχνουμε το ψωμί μας ως σήμερα.»
Τα τραγούδια που κράτησαν ζωντανές τις μνήμες τους, η αγάπη και το χιούμορ που τους βοήθησαν να προχωρούν μαζί και το προζύμι της οικογένειας, που σαν γλώσσα – ρίζα τους έδωσε νόημα και προορισμό πορείας.
Από την αυγή του 20ού αιώνα ως τις μέρες μας, η ζωή όπως μας έφτασε εδώ, μέσα από τα τραγούδια, τις εικόνες και τις διάσπαρτες αφηγήσεις των ηρώων της…
Tαυτότητα παράστασης
Κείμενα – καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος
Ερμηνεία: Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου
Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου
Σκηνοθεσία: Σταύρος Ράγιας
Σκηνογραφική επιμέλεια: Ανδρέας Γεωργιάδης
Μουσικοί: Χρίστος Θεοδώρου, πιάνο
Χρήστος Ηλιόπουλος, ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα
Πέτρος Κρεμυζάκης, ηλεκτρικό μπάσο
Φωτογράφιση: Γιώργος Σπανός
Διεύθυνση παραγωγής: Βιβή Γερολυμάτου
Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη
Παραγωγή: Μικρή Άρκτος, www.mikri-arktos.gr
INFO
Ημέρες παραστάσεων:
Τετάρτη 3, 10 & 17 Δεκεμβρίου 2025
Ώρα έναρξης: 20.30
Θέατρο Radar
Πλατεία Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 93, Νέος Κόσμος
(απέναντι από το σταθμό Μετρό «Άγιος Ιωάννης»)
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Προπώληση:
https://www.ticketservices.gr/event/theatro-radar-zoi-ektos-othonis/?lang=el