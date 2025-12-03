Μια μουσική αφήγηση ξεδιπλώνεται στη νέα παράσταση του Παρασκευά Καρασούλου «Ζωή εκτός οθόνης» με τον Θοδωρή Νικολάου και τη Δήμητρα Σελεμίδου στο Θέατρο Radar.

Η Οδύσσεια μιας οικογένειας, όπως την έζησαν τα πολλά και διαφορετικά μέλη της, διασχίζοντας τον 20ο αιώνα έως σήμερα.

«- Τρία πράγματα δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι σας, έλεγε ο παππούς Ηλίας : το ψωμί, η αγάπη και το τραγούδι. Το ψωμί θα σας κρατάει γερούς, η αγάπη ενωμένους και το τραγούδι ζωντανούς. Και μας παρέδωσε αυτό το προζύμι που φτιάχνουμε το ψωμί μας ως σήμερα.»

Τα τραγούδια που κράτησαν ζωντανές τις μνήμες τους, η αγάπη και το χιούμορ που τους βοήθησαν να προχωρούν μαζί και το προζύμι της οικογένειας, που σαν γλώσσα – ρίζα τους έδωσε νόημα και προορισμό πορείας.

Από την αυγή του 20ού αιώνα ως τις μέρες μας, η ζωή όπως μας έφτασε εδώ, μέσα από τα τραγούδια, τις εικόνες και τις διάσπαρτες αφηγήσεις των ηρώων της…

Tαυτότητα παράστασης

Κείμενα – καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Ερμηνεία: Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ράγιας

Σκηνογραφική επιμέλεια: Ανδρέας Γεωργιάδης

Μουσικοί: Χρίστος Θεοδώρου, πιάνο

Χρήστος Ηλιόπουλος, ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

Πέτρος Κρεμυζάκης, ηλεκτρικό μπάσο

Φωτογράφιση: Γιώργος Σπανός

Διεύθυνση παραγωγής: Βιβή Γερολυμάτου

Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Παραγωγή: Μικρή Άρκτος, www.mikri-arktos.gr

INFO

Ημέρες παραστάσεων:

Τετάρτη 3, 10 & 17 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30

Θέατρο Radar

Πλατεία Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 93, Νέος Κόσμος

(απέναντι από το σταθμό Μετρό «Άγιος Ιωάννης»)

Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ

Προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-radar-zoi-ektos-othonis/?lang=el