Γοητευτική, εκφραστική και άκρως μαχητική σε κάθε στάδιο της ζωής της». Έτσι περιγράφει η Φίνος Φιλμ τη Ζωή Φυτούση, με αφορμή τη συμπλήρωση των 93 χρόνων από τη γέννησή της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με στιγμές της από τέσσερις ταινίες της.

Η Ζωή Φυτούση γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 4 Σεπτεμβρίου 1933, στην Αθήνα, όπου μεγάλωσε και σπούδασε. Υπήρξε μια από τις ξεχωριστές παρουσίες της καλλιτεχνικής ζωής της χώρας, καθώς κατάφερε να υπηρετήσει με το ίδιο πάθος το θέατρο, το τραγούδι, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη λογοτεχνία.

Με τη χαρακτηριστική, ζεστή χροιά της φωνής της και τη θεατρικότητα που έδινε στις ερμηνείες της, ξεχώρισε ιδιαίτερα στο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του ’60. Μεγάλη επιτυχία της ήταν το «Φέρτε μου ένα μαντολίνο» του Μάνου Χατζιδάκι, ένα τραγούδι που συνδέθηκε με τη μοναδική της ερμηνεία.

Δείτε το βίντεο:

Στο θέατρο έπαιξε σε όλα τα είδη, από την τραγωδία μέχρι την επιθεώρηση, συνεργαζόμενη με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Παράλληλα, είχε μια ιδιαίτερα έντονη παρουσία στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε περίπου 70 ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Το κοινό τη γνώρισε και μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Η τέχνη, όμως, για τη Ζωή Φυτούση δεν περιοριζόταν μόνο στην υποκριτική και το τραγούδι. Η σχέση της με τη λογοτεχνία ξεκίνησε από την ηλικία των 11 ετών και συνεχίστηκε σε όλη τη ζωή της. Συνεργάστηκε με περιοδικά και τοπικές εφημερίδες, ενώ παράλληλα έγραψε και εξέδωσε δικά της έργα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται το παιδικό θεατρικό «Το Μαγικό Βιβλίο», οι ποιητικές συλλογές «Παρ’ εκτός» και «Τάφος εδώ δεν είναι», καθώς και τα μυθιστορήματα «Μια Σφαίρα» και «Βοήθεια θέλω να ζήσω».

Το ποίημά της «Κανείς, μα κανείς» βραβεύτηκε και συμπεριλήφθηκε στην «Anthologia di poeti Italiani e Greci» της Academia Internationale di Propaganda Culturale το 1996. Παράλληλα, συνεργάστηκε με την Ελληνική Αγωγή για την έκδοση του βιβλίου «Εργασίαι Σπουδαστών».

Η Ζωή Φυτούση έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017, σε ηλικία 83 ετών. Πέρασε από πολλές διαφορετικές πλευρές της τέχνης, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή γεμάτη δημιουργία και έντονη παρουσία.

Και ίσως αυτός να είναι ο καλύτερος τρόπος για να τη θυμάται κανείς: ως μια γυναίκα γοητευτική, εκφραστική, μαχητική και πάνω απ’ όλα πολυτάλαντη, που έβαλε τη δική της ξεχωριστή σφραγίδα σε μια ολόκληρη εποχή.

Πηγή: Finos Film