Η καταξιωμένη μουσικοσυνθέτις Ζωή Τηγανούρια ενώνει τις δυνάμεις της με τη χορωδία του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, τη διακεκριμένη σοπράνο Άλκηστις Τόγια και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Εμμανουήλ Λορέντζου, για μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη – στιχουργικά και μουσικά – στη γυναίκα.

Πρόκειται για μια μεγαλειώδη καλλιτεχνική σύνθεση–ύμνο στη γυναικεία ψυχή. Μέσα από έργα της Ζωής Τηγανούρια, μεταγραφές για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία, αλλά και επιλογές από την πλούσια δισκογραφία της, το κοινό θα ταξιδέψει σε έναν κόσμο βαθιάς ευαισθησίας και δύναμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές από την ταινία του Hollywood Forbidden Tango, από τη σειρά «Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο», καθώς και από γνωστές θεατρικές παραστάσεις που φέρουν τη δική της δημιουργική σφραγίδα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει μία νέα σύνθεσή της, γραμμένη ειδικά για τη συγκεκριμένη παράσταση, σε στίχους της Λούλας Παπαγιαννοπούλου.

Στη σκηνή θα συμπράξουν το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο ChorΩδές του Σωματείου Φίλων του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης και το Μεικτό Τμήμα Χορωδίας του Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ., δημιουργώντας ένα ηχητικό σύνολο που αναδεικνύει τη συλλογική γυναικεία έκφραση.

Η «Βεντάλια από Γυναίκες», με τη συνύπαρξη της Ζωής, της Άλκηστης και 150 γυναικών χορωδών επί σκηνής, φωτίζει τη δύναμη, το πάθος, τις δοκιμασίες και τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας – τότε και σήμερα. Ένας σύγχρονος, λυρικός και βαθιά συγκινητικός μουσικός λόγος που μετατρέπει τη σκηνή σε έναν ζωντανό καμβά συγκίνησης, μνήμης και έμπνευσης.

Η Ζωή Τηγανούρια είναι διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα συνθέτις, σολίστ ακορντεόν και performer, με πολυετή παρουσία στην ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή. Για το έργο της, τη συμβολή της στη σύγχρονη μουσική δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά, έχει τιμηθεί με πλήθος βραβεύσεων και διακρίσεων από σημαντικούς πολιτιστικούς και θεσμικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Γνωρίστε καλύτερα τη Ζωή Τηγανούρια μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της: Εδώ

Συντελεστές:

Ζωή Τηγανούρια: Καλλιτεχνική Διεύθυνση-Συνθέσεις – Σολίστ ακορντεόν

Άλκηστις Τόγια: Σοπράνο – Διδασκαλία Χορωδιών

Χορωδία Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης

Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο ChorΩδές

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης,

Εμμανουήλ Λορέντζος: Διεύθυνση ορχήστρας

Με την ευγενική συμμετοχή:

Χορωδίας Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ.

Μουσικοί:

Βασίλης Κατσούλης – Παραδοσιακό βιολί

Γιώργος Πολίτης – Ηλεκτρικό μπάσο

Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα / Κρουστά

Αλέξανδρος Τράμπας:Ενορχηστρωτική επιμέλεια

Ενορχηστρώσεις:Ζωή Τηγανούρια, Αλέξανδρος Τράμπας, Χάρης Πεγιάζης, Στέλιος Γενεράλης

Μάνος Αντωνίου:Σκηνοθεσία – Σχεδιασμός φωτισμών

Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/zoi-tiganouria-mia-bentalia-apo-gynaikes/

Τιμές εισιτηρίων: 20€, 15€, 10€, 6€ (φοιτητικό)