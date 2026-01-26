Η Ζωή Τηγανούρια και η Βιβή Βουτσελά παρουσιάζουν, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Stage 7, μια ζεστή και αισθαντική μουσική παράσταση ανήμερα της Ημέρας των Ερωτευμένων.
Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και πάθος, ο έρωτας μετουσιώνεται σε μουσική, τραγούδι και χορό, καθώς το αργεντίνικο tango σμίγει με μοναδικό τρόπο με το σμυρνέικο τραγούδι.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις της Ζωής Τηγανούρια — Τango και Παραδοσιακές — εμβληματικά έργα από την Αργεντινή των Astor Piazzolla, Carlos Gardel και Mariano Mores, αλλά και παραδοσιακά σμυρνέικα τραγούδια.
Τις ερμηνείες αναλαμβάνει η Βιβή Βουτσελά δίνοντας φωνή σε μουσικές που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά.
Την παράσταση πλαισιώνουν ως guest οι The Greek Tenors και το ζευγάρι χορευτών Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή, με την σφραγίδα της καλλιτεχνικής επιμέλειας της Ζωής Τηγανούρια.
Συντελεστές:
Καλλιτεχνική επιμέλεια – Σολίστ Ακορντεόν – Συνθέσεις: Ζωή Τηγανούρια
Ερμηνεία: Βιβή Βουτσελά
Guest: The Greek Tenors
Guest χορευτές: Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Βασίλης Κατσούλης – Βιολί
Γιάννης Καραμάνης – Κιθάρα/Λαούτο
Γιώργος Πολίτης – Μπάσο
Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα/Κρουστά
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Ημέρα των Ερωτευμένων
Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)
ώρα 21:00
Είσοδος: 15€
Προπώληση: More.com
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6983966234