Η Ζωή Τηγανούρια και η Βιβή Βουτσελά παρουσιάζουν, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Stage 7, μια ζεστή και αισθαντική μουσική παράσταση ανήμερα της Ημέρας των Ερωτευμένων.

Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και πάθος, ο έρωτας μετουσιώνεται σε μουσική, τραγούδι και χορό, καθώς το αργεντίνικο tango σμίγει με μοναδικό τρόπο με το σμυρνέικο τραγούδι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις της Ζωής Τηγανούρια — Τango και Παραδοσιακές — εμβληματικά έργα από την Αργεντινή των Astor Piazzolla, Carlos Gardel και Mariano Mores, αλλά και παραδοσιακά σμυρνέικα τραγούδια.

Τις ερμηνείες αναλαμβάνει η Βιβή Βουτσελά δίνοντας φωνή σε μουσικές που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά.

Την παράσταση πλαισιώνουν ως guest οι The Greek Tenors και το ζευγάρι χορευτών Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή, με την σφραγίδα της καλλιτεχνικής επιμέλειας της Ζωής Τηγανούρια.

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Σολίστ Ακορντεόν – Συνθέσεις: Ζωή Τηγανούρια

Ερμηνεία: Βιβή Βουτσελά

Guest: The Greek Tenors

Guest χορευτές: Leonardo Gomez & Ζωή Πουλή

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Βασίλης Κατσούλης – Βιολί

Γιάννης Καραμάνης – Κιθάρα/Λαούτο

Γιώργος Πολίτης – Μπάσο

Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα/Κρουστά

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Ημέρα των Ερωτευμένων

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

ώρα 21:00

Είσοδος: 15€

Προπώληση: More.com

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6983966234