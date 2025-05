Οι Ζωή Τηγανούρια και Zizi Bologna υπογράφουν ως Duo Z, το soundtrack της πολυβραβευμένης κωμωδίας «Forbidden Tango» (πρώην Tango Shalom), το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Μαΐου – ημερομηνία που συμπίπτει με τα γενέθλια της Ζωής Τηγανούρια, προσδίδοντας στο soundtrack έναν ιδιαίτερο προσωπικό και καλλιτεχνικό συμβολισμό!

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα μουσουργός, σολίστ ακορντεόν & παραγωγός Ζωή Τηγανούρια, μαζί με τη music supervisor & παραγωγό Zizi Bologna, υπογράφουν την πρωτότυπη μουσική επένδυση της ταινίας, την οποία ενορχηστρώνει και εμπλουτίζει μουσικά ο Στέλιος Γενεράλης. Η συνεργασία τους μέσα από τις Duo Z, διαμορφώνει μία σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, με έντονο διεθνή προσανατολισμό.

Ακούστε εδώ τη μουσική του soundtrack (διαθέσιμο μετά τις 3 Μαΐου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες):

Spotify: https://spoti.fi/3YlPsPP

iTunes/ Apple music: https://apple.co/4jVSL8A

Deezer: https://bit.ly/4jD8tpu

και πατώντας εδώ στο Youtube

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η ταινία «Forbidden Tango» σε σκηνοθεσία του Gabriel Bologna (Love Is All There Is, African Gothic) είναι μια feel-good κωμωδία με διεθνές καστ:

Lainie Kazan (Γάμος αλά Ελληνικά)

Renée Taylor (Η Νταντά)

Joseph Bologna (Για όλα φταίει το Ρίο)

Karina Smirnoff (Dancing with the Stars)

Jordi Caballero (χορογράφος – συνεργάτης της Madonna)

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε έναν Χασιδικό ραβίνο που, λόγω οικονομικών δυσχερειών, αποφασίζει να λάβει μέρος σε διαγωνισμό Tango — μία πράξη που έρχεται σε σύγκρουση με τις αυστηρές θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Η ταινία, με έξυπνο χιούμορ και συγκίνηση, αποτυπώνει πώς η δύναμη της τέχνης μπορεί να γεφυρώνει πολιτισμούς και να προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη.

Ο πρόσφατα εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος είχε δηλώσει πως «η ταινία προάγει τις αξίες της αδελφικής αλληλεγγύης και της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο».

Λίγα λόγια για τις Duo Z:

Ζωή Τηγανούρια | Συνθέτις – Σολίστ – Παραγωγός

Η Ζωή Τηγανούρια έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της μουσικής με πάνω από 20 χρόνια καριέρας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Φινλανδία, Φρανκφούρτη, Βατικανό, Κουβέιτ, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Κύπρο, Λονδίνο, Πολωνία, Κούβα, Αργεντινή, Αυστραλία, κ.ά.. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδας, μεταξύ των οποίων οι παγκοσμίου φήμης James Brown, Al Di Meola, Goran Bregović, Jason McCoy και τον κορυφαίο σαξοφωνίστα της τζαζ Chico Freeman.

Η πλούσια δισκογραφία της, με άλμπουμ όπως Zoe 06/09, Tanguera, Fos – Rockin’ Zoe, Libertangο, Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο κ.ά., γεφυρώνει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονες φόρμες και tango επιρροές. Το έργο της συχνά αντλεί έμπνευση από ιστορικά και πολιτισμικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως η Γενοκτονία των Ποντίων, η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης, η καταστροφή της Σμύρνης και η Επανάσταση του 1821. Πολλά από τα έργα της έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαίους θεσμούς και έχουν τύχει θεσμικής αναγνώρισης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα συγχαρητήρια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας για τη σύνθεσή της “Γενοκτονία”.

Έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις και βραβεία για τη συμβολή της στον πολιτισμό, με αποκορύφωμα την ένταξή της στις 100 γυναίκες-πρότυπα στον χώρο της μουσικής και της επιχειρηματικότητας, για τη δράση της στην τέχνη, την καινοτομία και την πολιτιστική εξωστρέφεια.

Zizi Bologna | Music Supervisor – Παραγωγός

Με καταγωγή από οικογένεια με παράδοση στον χώρο του θεάματος, η Zizi Bologna διαθέτει σημαντική εμπειρία σε κινηματογραφικές παραγωγές σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ως music supervisor, έχει συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και την αισθητική συνοχή του ηχητικού κόσμου των ταινιών. Στο Forbidden Tango, εκτός από τον ρόλο της ως παραγωγός, συνεργάζεται δημιουργικά με τη Ζωή Τηγανούρια στους Duo Z, διαμορφώνοντας μια πολυπολιτισμική καλλιτεχνική πρόταση με διεθνή απήχηση.

Στέλιος Γενεράλης | Συνθέτης – Κρουστός – Παραγωγός

Ο Στέλιος Γενεράλης (St. Generalis) είναι πολυσχιδής μουσικός, με πορεία που εκτείνεται από την underground πανκ-ροκ σκηνή έως τον κινηματογράφο και τη μουσική παραγωγή. Έχει διακριθεί ως κρουστός (με ειδίκευση στα latin και afro-cuban κρουστά) και δραστηριοποιείται ως συνθέτης, ενορχηστρωτής και μουσικός παραγωγός στην εταιρεία Zoe Music.

Η αισθητική του ταυτότητα συνδυάζει τον αυθορμητισμό της ζωντανής μουσικής με την τεχνική ακρίβεια του στούντιο. Έχει υπογράψει μουσική για δισκογραφικές παραγωγές, θεατρικά έργα και οπτικοακουστικά projects, με κορυφαίες στιγμές τη συμμετοχή του στο soundtrack του Forbidden Tango και τη δημιουργία του video-comic “Fun(k)y Stories”, όπου υπογράφει σύνθεση, στίχους, ενορχήστρωση και video art.