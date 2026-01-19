Το «Zootopia 2» κατακτά ένα ακόμα ορόσημο στο box office. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της Disney έχει συγκεντρώσει ήδη 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το «Inside Out 2» (1,69 δισ. δολάρια) και καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Το κινεζικό «Ne Zha 2», το οποίο δεν αποτελεί κυκλοφορία της Motion Picture Association, παραμένει η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως με 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με αυτές τις επιδόσεις, το «Zootopia 2» αποτελεί πλέον την ένατη παγκόσμια κυκλοφορία όλων των εποχών, ακολουθώντας το «Spider-Man: No Way Home» (1,9 δισ. δολάρια) και το «Avengers: Infinity War» (2 δισ. δολάρια), σύμφωνα με το Variety.

«Αυτό το ορόσημο ανήκει πρωτίστως στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, καθώς ο δικός τους ενθουσιασμός κατέστησε δυνατή αυτή την επιτυχία», ανέφερε σε δήλωσή του, ο συμπρόεδρος της Disney Entertainment, Αλαν Μπέργκμαν (Alan Bergman).

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τους δημιουργούς μας, Τζάρεντ Μπους, Μπάιρον Χάουαρντ και Ιβέτ Μερίνο, καθώς και για ολόκληρη την ομάδα της Walt Disney Animation Studios, που δημιούργησαν μια ταινία η οποία συνδέεται τόσο βαθιά με το κοινό σε όλο τον κόσμο. Το «Zootopia 2» είναι ένα εξαιρετικό έργο και είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του» συμπλήρωσε.

Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου 2025 σημειώνοντας εισπράξεις 156 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και 559,5 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως μέσα σε μόλις πέντε ημέρες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η θριαμβευτική πορεία της ταινίας και στην Κίνα, μια αγορά που παρέμενε διστακτική απέναντι στις ταινίες του Χόλιγουντ μετά την πανδημία. Με εισπράξεις 619 εκατομμυρίων δολαρίων, το σίκουελ είναι πλέον η δεύτερη πιο επιτυχημένη χολιγουντιανή ταινία στη χώρα, πλησιάζοντας το ρεκόρ του «Avengers: Endgame» (632 εκατ. δολάρια).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ