Έρευνα για την αποτελεσματικότητα του saw palmetto στην ανδρική υγεία

Παραδοσιακά οι αυτόχθονες Αμερικανοί έτρωγαν τους καρπούς του μικρού φοίνικα saw palmetto για να αντιμετωπίσουν τα ουρολογικά και τα αναπαραγωγικά τους προβλήματα. Σήμερα εκχύλισμα του saw palmetto είναι διαθέσιμο σε ταμπλέτες, σε υγρή μορφή ή σε τσάι. Στις ΗΠΑ λαμβάνεται ευρέως από άνδρες που θέλουν να αυξήσουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης τους, αλλά η αποτελεσματικότητα του στην ανδρική υγεία είναι κυρίως ανεκδοτολογική. Υπάρχουν όμως κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα του saw palmetto.

Αναφορικά με την επίδραση του saw palmetto στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη υπάρχουν αντικρουόμενα ερευνητικά ευρήματα. Μία μελέτη του 2000, για παράδειγμα, δε βρήκε καμία επίδραση, ενώ μια πιλοτική μελέτη του 2013 βρήκε ότι η λήψη saw palmetto προκαλεί μια μικρή μείωση των συμπτωμάτων καθώς και της σχετιζόμενης σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Η επίδραση στα συμπτώματα όμως ήταν πολύ μικρή και ο αριθμός των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν μόλις 100 άτομα.

Μια μελέτη του 2007 βρήκε ότι το saw palmetto θα μπορούσε να βοηθήσει στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη καθώς έχει παρατηρηθεί ότι καθυστερεί την αύξηση των καρκινικών κυττάρων. Όμως μια άλλη μελέτη έδειξε ότι το saw palmetto δεν καταφέρνει στην ουσία να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Χρειάζεται σίγουρα περεταίρω ερευνά για να εξετασθεί εάν το saw palmetto μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ή την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.

Τέλος, μια μελέτη του 2014 βρήκε ότι ένα συμπλήρωμα που περιείχε saw palmetto αύξησε τα επίπεδα τεστοστερόνης των ατόμων που το έλαβαν. Οι ερευνητές ωστόσο επισήμαναν ότι θα χρειαστεί περεταίρω έρευνα για να προσδιοριστεί ο ρόλος του saw palmetto στην αποτελεσματική ρύθμιση της τεστοστερόνης.

Τονίζεται επίσης ότι εάν κάποιος αποφασίσει να πάρει saw palmetto είναι καλό να ενημερώσει τον γιατρό του, ιδιαίτερα ένα λαμβάνει κάποια άλλη αγωγή ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλής η πρόσληψη του. Για παράδειγμα δε θεωρείται ασφαλής η λήψη του από άτομα που λαμβάνουν ορμονική θεραπεία ή αντιθρομβωτικά φάρμακα συμπεριλαμβανομένης και της ασπιρίνης.

Συμπερασματικά, αν και η σχετική έρευνα δεν καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα, δεν αντικρούει επίσης την εμπειρία τόσων ανθρώπων που έχουν βοηθηθεί σημαντικά από το saw palmetto. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να λαμβάνεται με ασφάλεια και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού. Είναι πολύ πιθανό να είναι μια αποτελεσματική συμπληρωματική αγωγή.

Πηγή: andrologia.gr