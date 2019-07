Η σεξουαλική δραστηριότητα, η υγεία της καρδιάς και ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής

Υπάρχει έντονη διχογνωμία των ειδικών αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στη σεξουαλική δραστηριότητα και τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή η οποία μάλιστα μπορεί να αποβεί μοιραία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να προλάβει την εμφάνιση καρδιακής προσβολής.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2010 που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Cardiology η σεξουαλική δραστηριότητα έχει θετική επίδραση στην υγεία της ανδρικής καρδιάς. Πρόσφατα ευρήματα μάλιστα δείχνουν ότι οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα έχουν μειωμένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 45%.

Οι επιστήμονες καταλήγουν με όλο και πιο μεγάλη ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πιθανό η σεξουαλική πράξη να έχει σαν αποτέλεσμα το θάνατο από καρδιακή προσβολή. Μια πρόσφατη δημοσίευση μάλιστα στο Journal of the American College of Cardiology βρήκε ότι μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός καρδιακών προσβολών σχετίζεται με κάποιον τρόπο με το σεξ. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξέτασαν περιπτώσεις καρδιακών προσβολών μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 13 ετών στο Oregan των ΗΠΑ.

Βρήκαν ότι από τις 4,557 καρδιακές προσβολές που καταγράφηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα μόνο οι 34 είχαν κάποια σχέση με τη σεξουαλική πράξη. Πρόκειται δηλαδή για ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 0.7 %.

Ωστόσο εντοπίστηκαν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις της καρδιακής προσβολής που σχετιζόταν με τη σεξουαλική πράξη. Σε αυτά περιλαμβάνονταν το ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, καθώς και η λήψη αγωγής. Επίσης οι ασθενείς ήταν πιο πιθανό να είναι άνδρες μέσης ηλικίας και αφροαμερικανικής καταγωγής.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ενθαρρυντικά ευρήματα δεν πρέπει να δίνουν στα άτομα το περιθώριο να αγνοούν συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, καθώς η καρδιακή προσβολή που μπορεί κανείς να πάθει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης είναι από τις πιο θανατηφόρες. Η μελέτη βρήκε ότι μονό ένας στους τρεις που έπαθαν καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκειά του σεξ έλαβε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση(CPR) από τον/τη σύντροφο. Αυτός είναι μάλιστα ο λόγος, σύμφωνα με τους ερευνητές που λιγότερο από το 20% των ατόμων που παθαίνουν καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκειά του σεξ επιζούν. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε χρήση φαρμάκων ουσιών ή αλκοόλ. Τέλος βρέθηκε ότι τον Αύγουστο μια καρδιακή προσβολή είναι 8 φορές πιο πιθανό να οδηγήσει στον θάνατο.

Οι επιστήμονες λοιπόν καταλήγουν στο ότι η σεξουαλική δραστηριότητα δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής αλλά η καρδιακή προσβολή που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης είναι πολύ πιθανότερο να αποβεί μοιραία. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να λάβουν πρώτες βοήθειας. Οι επιστήμονες εξηγούν πως οι σύντροφοι στις περιπτώσεις αυτές έχουν υποστεί έντονο σοκ , είναι γυμνοί και ντρέπονται πάρα πολύ ώστε να ζητήσουν έγκαιρα βοήθεια.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr