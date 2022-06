Πότε ενδείκνυται η χειρουργική επέμβαση για μεγέθυνση του πέους;

Το 1996, οι ειδικοί πραγματοποίησαν μια μελέτη που οδήγησε σε ένα σύνολο οδηγιών για το πότε ένα άτομο μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για μεγέθυνση πέους. Η μελέτη μέτρησε τις διαστάσεις του πέους 80 ανδρών πριν και μετά τις στύσεις που προκλήθηκαν από φάρμακα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέσο μέγεθος του πέους ήταν 8,8 cm (3,5 in) όταν ήταν χαλαρό και 12,9 cm (5,1 in) όταν ήταν σε στύση. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το μέγεθος του πέους ενός ατόμου σε στύση δεν συσχετίστηκε με το χαλαρό μέγεθος του πέους του. Δεν βρήκαν επίσης καμία σχέση μεταξύ της ηλικίας και του μεγέθους του πέους. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα: «Μόνο οι άνδρες με μήκος πέους σε χάλαση μικρότερο από 4 cm (1,6 in) ή μήκος πέους σε στύση μικρότερο από 7,5 cm (3 in) θα πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για επιμήκυνση πέους».

Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με μικροπενία, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πέος ασυνήθιστα μικρό, συνήθως λόγω ορμονικών ή γενετικών παραγόντων. Ένα μικρό πέος εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με ένα πέος μεσαίου μεγέθους, αλλά οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται δυσαρεστημένοι με την εμφάνισή του. Η ορμονική θεραπεία ή η χειρουργική επέμβαση μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του πέους σε αυτή την περίπτωση εάν το άτομο το επιθυμεί .

Μερικές φορές, ένα πέος μεσαίου μεγέθους μπορεί να φαίνεται μικρό λόγω του ότι υπάρχει επιπλέον δέρμα γύρω του. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό και ως «θαμμένο πέος» και η χειρουργική επέμβαση μπορεί να το λύσει. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι αυτές οι οδηγίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και υπογραμμίζουν τις ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό των ανδρών που αναζητούν χειρουργική επέμβαση για την επιμήκυνση του πέους τους. Συχνά, αυτοί οι άνθρωποι υπερεκτιμούν το μέγεθος ενός μέσου πέους. Σε μια μελέτη 67 ανδρών που ζητούσαν ιατρική βοήθεια για το μικρό τους πέος, στην πραγματικότητα κανένας τους δεν είχε μικρό πέος. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2019, το κίνητρο για αναζήτηση θεραπείας συχνά επικεντρώνεται στην εικόνα του εαυτού, στους φόβους της ανεπάρκειας, στην επιθυμία του ατόμου να εντυπωσιάσει τους άλλους, καθώς και σε άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Μια ανασκόπηση του 2017 σημειώνει ότι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν την ιδέα της μεγέθυνσης του πέους μόλις κατανοήσουν τους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές της θεραπείας.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι εάν ένας άνδρας σκέπτεται να προχωρήσει σε χειρουργείο μεγέθυνσης του πέους θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο χειρούργο με πλούσια εμπειρία στο χειρουργείο μεγέθυνσης πέους.

