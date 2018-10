Tο άγχος που σχετίζεται με το σεξ και η αντιμετώπισή του

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες βιώνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους άγχος που σχετίζεται με τη σεξουαλική πράξη. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό αρκεί να μη συμβαίνει επαναλαμβανόμενα γιατί μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της σεξουαλικής ζωή. Πώς μπορεί όμως κανείς να αντιμετωπίσει το άγχος που σχετίζεται με το σεξ;Είναι σημαντικό καταρχάς να διευκρινιστεί το πώς εκδηλώνεται το άγχος που σχετίζεται με το σεξ, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό, το άγχος επίδοσης. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πάντα το άγχος επίδοσης σχετίζεται με την ανησυχία του ατόμου ότι θα απογοητεύσει σεξουαλικά το σύντροφο του. Στις γυναίκες το άγχος επίδοσης μπορεί να εκδηλωθεί ως δυσκολία αναφορικά με το σεξουαλικό ενδιαφέρον, τη σεξουαλική διέγερση και τον οργασμό. Στους άνδρες εκδηλώνεται συνήθως με δυσκολία στην επίτευξη και τη διατήρηση μιας στύσης ικανής για συνουσία.Όσο για τα αίτια που οδηγούν στο άγχος επίδοσης, πάρα την πολυπλοκότητα τους, θα μπορούσαν να διατυπωθούν πιο απλά ως εξής: τα άτομα τείνουν να είναι ανασφαλή σχετικά με τη σεξουαλική τους επίδοση και με την εικόνα που έχουν οι σεξουαλικοί τους σύντροφοι γι’ αυτά. Κάποιες φορές επίσης μπορεί να τα τρομάζει η ιδέα της ανάπτυξης μιας τόσο έντονης σωματική οικειότητας με κάποιον.Σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως το άγχος επίδοσης προέρχεται από μια προηγούμενη τραυματική εμπειρία που ενδεχομένως εμπεριείχε το στοιχείο της σεξουαλικής βίας. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, το άτομο δεν πρέπει να διστάσει να απευθυνθεί σε ειδικό. Τις περισσότερες φορές όμως το άγχος επίδοσης σχετίζεται με την ανατροφή του ατόμου και το πως αυτή επηρέασε τον τρόπο σκέψης του αναφορικά με το φύλο και το σώμα του, καθώς και με τις κοινωνικές προσδοκίες και τις επιπτώσεις τους στις σεξουαλικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα.Παρακάτω αναφέρονται κάποιες συμβουλές των ειδικών που βοηθούν στην αντιμετώπιση του άγχους τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της σεξουαλική πράξης.- Η αποκατάσταση της σχέσης του ατόμου με το σώμα του.Η εικόνα του σώματος είναι συχνά ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μιας υγιούς σεξουαλικής ζωής. Εάν κανείς ανησυχεί για την εμφάνιση του σώματος του, κατ’ επέκταση ανησυχεί για το κατά πόσο ο/ η σύντροφος τον /την βρίσκει ελκυστικό/η, μια κατάσταση που όπως είναι αναμενόμενο υπονομεύει τη σεξουαλική ευχαρίστηση. Είναι σημαντικό το άτομο να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του ώστε να μάθει να εκτιμά το σώμα του και την ιδιαίτερη ομορφιά του. Η ομορφιά άλλωστε δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος και σχήμα.Μελέτες έχουν δείξει ότι ένας σημαντικός αριθμός ανδρών και γυναικών αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εικόνα του σώματος από τα οποία προκαλείται άγχος επίδοσης. Για παράδειγμα μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sex Research βρήκε ότι σχεδόν το 1/3 των φοιτητριών που συμμετείχαν σε αυτή δεν ένιωθαν καλά με την εμφάνιση του σώματος τους και αυτό δεν τους επέτρεπε να απολαύσουν τη σεξουαλική επαφή. Μια άλλη μελέτη στην οποίοι συμμετείχαν νεαροί στρατιώτες βρήκε ότι το 1/3 των συμμετεχόντων δεν ήταν ικανοποιημένο από την εικόνα των γεννητικών του οργάνων, κάτι που συχνά οδηγούσε σε στυτική δυσλειτουργία.Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κανείς για να αποκαταστήσει την καλή σχέση με το σώμα του; Οι ειδικοί συστήνουν ότι το άτομο πρέπει να κάνει μικρά και σταθερά βήματα ώστε να νιώσει καλύτερα με το σώμα του, αναγνωρίζοντας τακτικά και με πολύ ενεργητικό τρόπο οτιδήποτε τους αρέσει πάνω σε αυτό. Προτείνεται μάλιστα η εξής άσκηση: Το άτομο μπορεί να καθίσει μπροστά από έναν καθρέφτη με όσα λιγότερα ρούχα μπορεί να αντέξει, να παρατηρήσει το σώμα του και να γράψει τι του αρέσει πάνω σε αυτό. Εάν αυτή η άσκηση γίνεται κάθε μέρα, τότε το άτομο θα αρχίσει να νιώθει άνετα με την εικόνα του σώματός του και να αγαπά τη μοναδική ομορφιά του.- Η επαρκής σεξουαλική εκπαίδευσηΠολύ συχνά τα άτομα δεν είναι ενημερωμένα επαρκώς σχετικά με την πραγματικότητα μιας σεξουαλικής επαφής και το τι μπορούν να αντιμετωπίσουν. Στην πραγματικότητα ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά κι έχει διαφορετικές σεξουαλικές ανάγκες. Κάποιες φορές τα άτομα δε νιώθουν αυτοπεποίθηση σχετικά με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν ή να για να λάβουν ευχαρίστηση, ενώ παράλληλα ενδέχεται να ταλαιπωρούνται από μύθους σχετικά με την εγκυμοσύνη ή το με τον τρόπο με τον οποίο το σώμα τους θα πρέπει να αντιδράσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Υπάρχουν μάλιστα και τα άτομα που ανησυχούν για το εάν οι επιθυμίες και οι ανάγκες τους είναι φυσιολογικές.Εάν το άτομο έχει έντονες κι επίμονες ανησυχίες σχετικά με το σεξ, καλό είναι να μιλήσει με έναν ειδικό. Είναι πολύ πιθανό να βοηθήσει η ανάγνωση εξειδικευμένων βιβλίων καθώς και η συμμετοχή σε workshops που συντονίζονται από θεραπευτές σεξουαλικών διαταραχών.Οι ειδικοί άλλωστε τονίζουν ότι και οι ενήλικες έχουν ανάγκη από τη σεξουαλική εκπαίδευση. Τις περισσότερες φορές μάλιστα επισημαίνουν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην ελλιπή σεξουαλική εκπαίδευση που έλαβαν ως παιδιά κι έφηβοι. Με λίγα λόγια δεν έλαβαν τους κατάλληλους πόρους που χρειάζονταν ώστε να έχουν μια υγιή και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.Οι ειδικοί επίσης σημειώνουν ότι ένα άτομο μπορεί και να αυτό-εκπαιδευτεί απλά και μόνο εξερευνώντας το σώμα του και τι του δίνει ευχαρίστηση. Για ακόμα μια φορά χρειάζεται κανείς να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του ώστε να ανακαλύψει τι είναι αυτό που δεν του αρέσει και τι είναι αυτό που τον διεγείρει. Αν και ο αυνανισμός μπορεί για κάποιους να συνοδεύεται από ντροπή, η έρευνα δείχνει ότι μπορεί να βελτιώσει τόσο τη σχέση με το σώμα όσο και τη σχέση με τη σεξουαλικότητα.- Η ανοικτή επικοινωνία με τον σύντροφο σχετικά με τις σεξουαλικές ανάγκεςΌταν κανείς γνωρίζει πλέον τι τον ευχαριστεί και τι όχι είναι πολύ σημαντικό να το μοιραστεί με τον σεξουαλικό του σύντροφο. Η ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν προβλήματα, όπως είναι η δυσκολία στην επίτευξη οργασμού, η αδυναμία διατήρησης της διέγερσης ή ο φόβος ότι δεν θα υπάρχει καθόλου διέγερση.Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το περασμένο χρόνο στο Journal of Marital and Family Therapy έδειξε ότι τα ζευγάρια στα οποία οι δυο σύντροφοι συζητούσαν ελεύθερα τις σεξουαλικές τους ανάγκες είχαν μια πιο υγιή και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή, ενώ οι γυναίκες έφταναν σε οργασμό πιο συχνά.Οι ειδικοί ενθαρρύνουν τα άτομα που βιώνουν άγχος επίδοσης να μιλήσουν τόσο στον σύντροφο όσο και στον ειδικό, εάν χρειάζεται, προκειμένω να καταφέρουν να ευχαριστηθούν το σεξ. Ιδιαίτερα οι άνδρες, είναι πολύ σημαντικό να μη δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην επίδοση ως τέτοια και οι γυναίκες να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και τι του προκαλεί ευχαρίστηση. Τέλος, σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό οι δυο σύντροφοι να θυμούνται ότι η στιγμή της σεξουαλικής επαφής είναι η στιγμή που ο ένας καλωσορίζει την παρουσία και τις σεξουαλικές ανάγκες του άλλου και είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να νιώθουν και οι δύο άνετα και οικεία.Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Πηγή: andrologia.gr