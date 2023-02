vPatch: Πιθανή μελλοντική θεραπεία για την πρόωρη εκσπερμάτιση;

Μια μικρή ηλεκτρική συσκευή με μπαταρίες που ονομάζεται vPatch μπορεί να αποτελέσει μελλοντική θεραπευτική επιλογή για την πρόωρη εκσπερμάτιση, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης.

Η Διεθνής Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής (International Society of Sexual Medicine - ISSM) ορίζει την πρόωρη εκσπερμάτιση ως την αδυναμία καθυστέρησης της εκσπερμάτισης σε κάθε, η σχεδόν σε κάθε κολπική διείσδυση, προξενώντας αρνητικές επιπτώσεις όπως αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευσης.

Η πρόωρη εκσπερμάτιση είναι μια δυσάρεστη κατάσταση η οποία υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 20% έως 30% των σεξουαλικά ενεργών ανδρών. Μπορεί να είναι χρόνια (από την αρχή της σεξουαλικής ζωής) ή επίκτητη (παρουσιάζεται αργότερα στην σεξουαλική ζωή).

Ο χρόνος ενδοκολπικής καθυστέρησης της εκσπερμάτισης (IELT), είναι ο χρόνος που περνάει από την στιγμή της διείσδυσης μέχρι την εκσπερμάτιση. Χρησιμοποιείται ευρέως ως μέτρηση αξιολόγησης της πρόωρης εκσπερμάτισης. Σύμφωνα με τον ορισμό της πρόωρης εκσπερμάτισης κατά ISSM, τα άτομα που παρουσιάζουν την πάθηση έχουν χρόνο ενδοκολπικής καθυστέρησης λιγότερο από 2 λεπτά σε τουλάχιστον 75% των σεξουαλικών τους επαφών, και με πλήρη απουσία χρόνου εκσπερμάτισης ανώτερου των 3 λεπτών.

Currently, treatment options for PE include applying a topical anesthetic to the penis before Προς το παρόν, οι θεραπευτικές επιλογές για την πρόωρη εκσπερμάτιση περιλαμβάνουν την χρήση τοπικού αναισθητικού ώστε να μειωθεί η αισθητικότητα και να αυξηθεί ο χρόνος εκσπερμάτισης ή την χρήση εκλεκτικού αναστολέα επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI), μια κατηγορία φαρμάκων που καθυστερεί την εκσπερμάτιση. Το συχνότερα χρησιμοποιούμενο φαρμακευτικό σκεύασμα για την πάθηση είναι η δαποξετίνη.

Αντιθέτως, το vPatch καθυστερεί την εκσπερμάτιση παρέχοντας διαδερμικά ηλεκτρικά ερεθίσματα στο περίνεο (η περιοχή μεταξύ πρωκτού και οσχέου) ώστε να συσφιχτούν οι μύες οι υπεύθυνοι για την εκσπερμάτιση. Η συσκευή είναι ένα μικρό εύκαμπτο επίθεμα που κολλάει στο δέρμα και μεταφέρει τα ηλεκτρικά ερεθίσματα μέσω δυο μικρών ηλεκτροδίων.

Πρόσφατα το vPatch δοκιμάστηκε σε τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή δοκιμή προσομοίωσης, η οποία περιλάμβανε άνδρες με χρόνια πρόωρη εκσπερμάτιση από δυο ερευνητικά κέντρα.

Συνολικά 51 ασθενείς ολοκλήρωσαν την δοκιμή. Διανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδα vPatch και ομάδα ελέγχου με αναλογία 2:1. Κατά συνέπεια 34 ασθενείς συμμετείχαν στην ομάδα vPatch και 17 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου. Για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της συσκευής, όλοι οι ασθενείς χρονομέτρησαν τον χρόνο IELT κατά την σεξουαλική επαφή 4 φορές χωρίς την χρήση vPatch και 4 φορές με την χρήση Vpatch (ή της συσκευής placebo).

Στο τέλος της δοκιμής, οι ασθενείς της ομάδας vPatch αύξησαν σημαντικά τους μέσους χρόνους τους από 67 δευτερόλεπτα χωρίς την συσκευή σε 123 δευτερόλεπτα με την χρήση της συσκευής. Από την άλλη, οι ασθενείς στην ομάδα μελέτης, είδαν ασήμαντη διαφορά στην αύξηση του χρόνου, από 63 σε 81 δευτερόλεπτα. Δεν αναφέρθηκε καμιά αξιοσημείωτη παρενέργεια.

Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το vPatch μπορεί να αποτελέσει ασφαλή μέθοδο για την παράταση το χρόνου εκσπερμάτισης στους άνδρες που πάσχουν από πρόωρη εκσπερμάτιση. Παρόλα αυτά χρειάζονται μελέτες και δοκιμές μεγαλύτερης κλίμακας ώστε να διαπιστωθεί αν το vPatch μπορεί πραγματικά να κάνει την διαφορά στην ζωή των ασθενών.

