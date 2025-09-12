Η τεστοστερόνη είναι μια από τις βασικότερες ορμόνες στο ανδρικό σώμα. Παράγεται κυρίως στους όρχεις και ευθύνεται για χαρακτηριστικά όπως η τριχοφυΐα στο πρόσωπο, η βαθύτερη φωνή, η μυϊκή μάζα και η οστική πυκνότητα. Παράλληλα, παίζει καθοριστικό ρόλο στη σεξουαλική επιθυμία, τη στυτική λειτουργία και την παραγωγή σπέρματος.

Τι είναι ο υπογοναδισμός και ποια τα βασικά αίτια;

Ο υπογοναδισμός ή αλλιώς χαμηλή τεστοστερόνη, εμφανίζεται όταν ο οργανισμός δεν παράγει επαρκείς ποσότητες αυτής της ορμόνης. Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε δυσλειτουργία στους όρχεις ή σε περιοχές του εγκεφάλου όπως ο υποθάλαμος και η υπόφυση, που ρυθμίζουν την παραγωγή της. Για παράδειγμα, άνδρες που έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση όρχεων λόγω καρκίνου ενδέχεται να εμφανίσουν σημαντική μείωση στα επίπεδα τεστοστερόνης.

Η ηλικία είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν, τα επίπεδα τεστοστερόνης μειώνονται φυσιολογικά – περίπου κατά 1% κάθε χρόνο μετά τα 30. Αυτή η σταδιακή μείωση αναφέρεται μερικές φορές ως «ανδρόπαυση», αν και η πτώση δεν είναι τόσο απότομη όσο η εμμηνόπαυση στις γυναίκες.

Σύμφωνα με το Urology Care Foundation, περίπου 4 στους 10 άνδρες άνω των 45 ετών εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Παράγοντες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερίνη, η χρήση οπιοειδών ή ακόμη και η μόλυνση από τον ιό HIV, μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση του υπογοναδισμού.

Συμπτώματα Χαμηλής Τεστοστερόνης

Η στυτική δυσλειτουργία αποτελεί σίγουρα ένα από τα συμπτώματα τα οποία προκαλούν ανησυχία στους άνδρες, οδηγώντας τους τελικά στον ειδικό για διάγνωση και επίλυση του προβλήματος. Το πρόβλημα μπορεί να εκφραστεί με επίμονη ή επαναλαμβανόμενη αδυναμία επίτευξης ή και διατήρησης στύσης και, σε πολλές περιπτώσεις, συνδέεται τελικά με τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

Άλλα συχνά σημάδια που σχετίζονται με τον υπογοναδισμό περιλαμβάνουν:

Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία

Μείωση της μυϊκής μάζας

Εναλλαγές στη διάθεση ή καταθλιπτικά συμπτώματα

Αίσθημα κόπωσης

Γυναικομαστία (αύξηση του ανδρικού μαστού)

Αναιμία

Οστική απώλεια (μείωση ασβεστίου στα οστά)

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση χαμηλής τεστοστερόνης βασίζεται σε αιματολογικές εξετάσεις. Επειδή τα επίπεδα της ορμόνης μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι γιατροί συνιστούν συνήθως να γίνεται η μέτρηση το πρωί, όταν τα επίπεδα είναι υψηλότερα. Θεωρείται ότι υπάρχει υπογοναδισμός όταν τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι κάτω από 300 ng/dL.

Υπάρχουν τρεις τύποι τεστοστερόνης που μπορούν να μετρηθούν:

Ολική τεστοστερόνη: Περιλαμβάνει τόσο τη δεσμευμένη (συνδεδεμένη με πρωτεΐνες) όσο και την ελεύθερη μορφή. Είναι η πιο συχνή μέτρηση.

Ελεύθερη τεστοστερόνη: Η μορφή που δεν είναι δεσμευμένη από πρωτεΐνες και σχετίζεται περισσότερο με τη σεξουαλική λειτουργία.

Δεσμευμένη τεστοστερόνη: Η ποσότητα που κυκλοφορεί στο αίμα συνδεδεμένη με πρωτεΐνες όπως η SHBG και η αλβουμίνη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί μπορεί να ζητήσουν επιπλέον εξετάσεις για άλλες ορμόνες, όπως η ωχρινοτρόπος (LH) και η θυλακιοτρόπος (FSH), οι οποίες βοηθούν στην αξιολόγηση της λειτουργίας των όρχεων και της ρύθμισης της παραγωγής τεστοστερόνης.

