Η ενεργή παρακολούθηση (ActiveSurveillance – AS) αποτελεί μια συντηρητική προσέγγιση για άνδρες με χαμηλού κινδύνου καρκίνο του προστάτη. Περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο με PSA, δακτυλική εξέταση, μαγνητική τομογραφία και βιοψίες, ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα οποιαδήποτε εξέλιξη της νόσου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται θεραπείες όπως το χειρουργείο ή η ακτινοθεραπεία, αλλά και οι πιθανές παρενέργειές τους, όπως η στυτική δυσλειτουργία και η ακράτεια. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στους 6 άνδρες θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη κάποια στιγμή στη ζωή του.

Υπογοναδισμός και TRT: Γιατί υπάρχει προβληματισμός

Παράλληλα, πολλοί από αυτούς τους άνδρες εμφανίζουν υπογοναδισμό, δηλαδή χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, μια κατάσταση που επηρεάζει περίπου το 40% των ανδρών άνω των 45 ετών. Η TRT αποτελεί τη βασική θεραπευτική επιλογή για αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, σε άνδρες που βρίσκονται υπό ενεργή παρακολούθηση για καρκίνο του προστάτη, συχνά αποφεύγεται, επειδή υπάρχει η ανησυχία ότι η αύξηση της τεστοστερόνης μπορεί να επιδεινώσει τη νόσο.

Τι δείχνουν τα νεότερα δεδομένα

Νεότερα δεδομένα, βασισμένα στο μοντέλο κορεσμού ανδρογόνων, δείχνουν ότι ο καρκίνος είναι πιθανότερο να εξελιχθεί όταν τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι χαμηλά και λιγότερο πιθανό όταν αυτά είναι υψηλότερα.

Η μελέτη

Ερευνητές από το Baylor College of Medicine στο Τέξας μελέτησαν, για την περίοδο 2009-2023, την επίδραση της TRT σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη που βρίσκονταν σε ενεργή παρακολούθηση.

Στη μελέτη συμμετείχαν 43 άνδρες, με μέση ηλικία τα 62 έτη, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 12 μήνες, με μέση διάρκεια παρακολούθησης περίπου 73 μήνες.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη, ενώ κάποιοι διέκοψαν επειδή δεν χρειάζονταν πλέον θεραπεία ή λόγω εξέλιξης της νόσου και άλλων αιτιών.

Βασικά ευρήματα

Τα επίπεδα τεστοστερόνης αυξήθηκαν σημαντικά μετά την έναρξη της TRT.

Όλοι οι συμμετέχοντες έφτασαν σε φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης.

Τα επίπεδα PSA παρέμειναν συνολικά σταθερά, χωρίς σημαντική μεταβολή.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών εμφάνισε αύξηση του PSA, κυρίως όσοι είχαν ήδη υψηλότερες τιμές πριν από τη θεραπεία. Αυτό υποδηλώνει ότι η αρχική τιμή του PSA μπορεί να αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου από την ίδια την TRT.

Τι έδειξαν οι βιοψίες

Στους ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα βιοψιών, οι περισσότεροι δεν παρουσίασαν επιδείνωση της νόσου, ένα μικρό ποσοστό εμφάνισε εξέλιξη μετά από αρκετά χρόνια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν ακόμη και φυσιολογικά. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με όσα ήδη γνωρίζουμε για την πορεία του καρκίνου του προστάτη.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν τη θεωρία του κορεσμού ανδρογόνων, σύμφωνα με την οποία, πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τεστοστερόνης, η περαιτέρω αύξηση δεν επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του καρκίνου. Παρότι η μελέτη έχει περιορισμούς, όπως ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων, αποτελεί σημαντική συμβολή στη σχετική έρευνα. Συνολικά, τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι η TRT πιθανόν να είναι ασφαλής για άνδρες με χαμηλή τεστοστερόνη που βρίσκονται υπό ενεργή παρακολούθηση για καρκίνο του προστάτη.

Η χαμηλή τεστοστερόνη και τα προβλήματα του προστάτη χρειάζονται εξατομικευμένη αξιολόγηση και σωστή ιατρική παρακολούθηση.

