Μια νέα ανάλυση άρθρων ιατρικής έρευνας σε πέντε μεγάλα περιοδικά διαπιστώνει ότι η έρευνα που διεξάγεται από γυναίκες αναφέρεται λιγότερο συχνά από την έρευνα που διεξάγεται από άνδρες επικεφαλής και μάλιστα με μεγάλη διαφορά . Όταν τόσο ο κύριος συγγραφέας όσο και ο ανώτερος συγγραφέας είναι άνδρες, τα άρθρα λαμβάνουν σχεδόν διπλάσιες αναφορές από εκείνα με γυναίκες στους ίδιους ρόλους.

Καθώς οι παραπομπές αποτελούν σημαντικό σημαίνον της αναγνώρισης, η έλλειψη αναφορών εμποδίζει την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Μια νέα μελέτη από την Ιατρική Σχολή Perelman και το Ινστιτούτο Οικονομικών Υγείας Leonard Davis στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στη Φιλαδέλφεια, διερευνά την επίδραση του φύλου στην αναφορά άρθρων ιατρικής έρευνας υψηλού αντίκτυπου. Η μελέτη διαπιστώνει ότι τα ερευνητικά άρθρα με γυναίκες συγγραφείς αναφέρονται λιγότερο συχνά από αυτά των ανδρών συγγραφέων. Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Paula Chatterjee, M.D., MPH, επίκουρη καθηγήτρια στο Penn Medicine, εξηγεί: «Ο αριθμός των φορών που αναφέρεται ένα άρθρο με κριτές από άλλους ερευνητές χρησιμοποιείται συνήθως ως μέτρηση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση και επιρροή, καθώς και σε επαγγελματικές αξιολογήσεις και προαγωγές». «Οι γυναίκες ακαδημαϊκοί αντιμετωπίζουν ήδη μια σειρά από εμπόδια για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας», λέει η Δρ. Chatterjee, «και η διαφορά στις αναφορές απλώς διευρύνει το χάσμα μεταξύ αυτών και των ανδρών ομότιμών τους». Το σχετικό άρθρο δημοσιεύτηκε στο JAMA.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συγχρονική ανάλυση 5.554 πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων που δημοσίευσαν πέντε σημαντικά ιατρικά περιοδικά μέσα στην περίοδο 2015–2018. Αυτά τα περιοδικά είναι τα The New England Journal of Medicine, JAMA, JAMA Internal Medicine, British Medical Journal και Annals of Internal Medicine. Για κάθε άρθρο, οι ερευνητές προσδιόρισαν το φύλο του κύριου και των ανώτερων συγγραφέων και παρακολούθησαν τον αριθμό των αναφορών που έλαβε το άρθρο. Συνολικά, γυναίκα ήταν ο κύριος συγγραφέας για το 35,6% των ερευνητικών άρθρων και ο ανώτερος συγγραφέας για το 25,8% των άρθρων.

Τα ερευνητικά άρθρα στα οποία ο κύριος συγγραφέας ήταν γυναίκα έλαβαν κατά μέσο όρο 36 αναφορές, ενώ οι εργασίες με έναν άνδρα κύριο συγγραφέα έλαβαν κατά μέσο όρο 54 αναφορές. Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τους ανώτερους συγγραφείς, βρήκαν παρόμοια διαφορά. Τα άρθρα για τα οποία ο ανώτερος συγγραφέας ήταν γυναίκα αναφέρθηκαν κατά μέσο όρο 37 φορές σε σύγκριση με έναν μέσο όρο 51 αναφορών για έρευνα με έναν άνδρα ως ανώτερο συγγραφέα. Για τα ερευνητικά άρθρα όπου τόσο οι κύριοι όσο και οι ανώτεροι συγγραφείς ήταν γυναίκες, το χάσμα ήταν κάπως μεγαλύτερο. Άρθρα με άνδρες κύριους και ανώτερους συγγραφείς αναφέρθηκαν σχεδόν δύο φορές πιο συχνά — 59 φορές έναντι 33 φορές — από εκείνα με γυναίκες κύριους και ανώτερους συγγραφείς. Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης τις αναφορές που έλαβαν τα άρθρα σχολίων, διαπιστώνοντας λιγότερη ανισορροπία.

Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν διάφορες πιθανές αιτίες της διαφοράς στις αναφορές. Γράφουν ότι οι γυναίκες έχουν συνήθως μικρότερα επαγγελματικά δίκτυα, μικρότερο κοινό και στενότερη προσέγγιση στις εικονικές πλατφόρμες, περιορίζοντας την ενίσχυσή τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί επίσης οι γυναίκες να διερευνούν θέματα που ενδιαφέρουν μικρότερο κοινό από τους άνδρες. Ωστόσο, ο Δρ Τζόνσον είπε: : «Μπορεί να βλέπουμε συστημική μεροληψία να αναπαράγεται και να ενισχύεται από άτομα στις πρακτικές αναφορών τους. Ή μπορεί απλώς να είναι ατομική σιωπηρή ή ρητή προκατάληψη από την πλευρά των ανδρών συγγραφέων που υποτιμούν το έργο των γυναικών ομότιμων τους».

Καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες επιδιώκουν σταδιοδρομία στην ιατρική και την ακαδημαϊκή ιατρική, ανισότητες όπως αυτή που αποκάλυψε αυτή η μελέτη εμποδίζουν τη διόρθωση της παραδοσιακής ανισορροπίας των φύλων στην ιατρική και την έρευνα. Η ανώτερη συγγραφέας της μελέτης, Rachel Werner, M.D., Ph.D., εκτελεστική διευθύντρια του Leonard Davis Institute for Health Economics, λέει: «Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στις αναφορές είναι μόνο ένας τρόπος με τον οποίο πρέπει να εξεταστούν οι ανισότητες στην ακαδημαϊκή ιατρική. Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν ότι οι ανισότητες πηγάζουν εν μέρει από τις ανισότητες στην αναγνώριση και την ενίσχυση της έρευνας».

