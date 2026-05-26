Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά από ένα έμφραγμα αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για πολλούς ασθενείς, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα που προκύπτουν αφορά τη σεξουαλική δραστηριότητα: πότε είναι ασφαλές να επανέλθει και ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι;

Γύρω από το θέμα αυτό εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί μύθοι, οι οποίοι συχνά εντείνουν τον φόβο και την ανασφάλεια. Στην πραγματικότητα, με σωστή ιατρική καθοδήγηση και σταδιακή επάνοδο, η σεξουαλική ζωή μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να επανενταχθεί με ασφάλεια στην καθημερινότητα.

Μύθος 1: Το σεξ μετά το έμφραγμα είναι επικίνδυνο

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια. Οι γιατροί συνήθως εκτιμούν ότι ένας ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σεξ όταν είναι σε θέση να εκτελεί μέτρια σωματική δραστηριότητα, όπως να ανέβει δύο ορόφους σκάλες χωρίς έντονη δυσφορία. Με άλλα λόγια, το σεξ δεν επιβαρύνει την καρδιά περισσότερο από άλλες καθημερινές δραστηριότητες αντίστοιχης έντασης.

Μύθος 2: Πρέπει να περάσει πολύς χρόνος πριν από την επαναφορά

Ο χρόνος επιστροφής διαφέρει από άτομο σε άτομο, ανάλογα με τη γενική κατάσταση της υγείας και την πορεία της ανάρρωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, η επαναφορά μπορεί να γίνει μέσα σε 2–4 εβδομάδες, εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκές και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

Μύθος 3: Το σεξ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο νέου εμφράγματος

Ο πραγματικός κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός. Αντίθετα, η σταδιακή επιστροφή στη φυσιολογική ζωή, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής δραστηριότητας, μπορεί να συμβάλει θετικά τόσο στην ψυχολογία όσο και στη συνολική ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ο φόβος είναι συχνά μεγαλύτερος από τον πραγματικό κίνδυνο.

Μύθος 4: Τα καρδιολογικά φάρμακα επηρεάζουν πάντα αρνητικά τη σεξουαλική ζωή

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη libido ή τη στύση (διάβασε περισσότερα για την αντιμετώπιση), όμως αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους ασθενείς. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ή προσαρμογές της αγωγής. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό ο ασθενής να συζητά ανοιχτά με τον γιατρό του κάθε αλλαγή που παρατηρεί στη σεξουαλική του λειτουργία.

Μύθος 5: Η επιθυμία για σεξ πρέπει να αγνοείται

Η σεξουαλική επιθυμία αποτελεί φυσιολογικό μέρος της ζωής και της ψυχικής υγείας. Η καταπίεσή της μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, απογοήτευση ή προβλήματα στη σχέση με τον/τη σύντροφο. Η σωστή ενημέρωση, η επικοινωνία και η σταδιακή επαναπροσέγγιση είναι καθοριστικά βήματα για την ασφαλή και ομαλή επάνοδο.

Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή επάνοδο

Συζητήστε με τον γιατρό σας πριν επανεκκινήσετε τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Ξεκινήστε σταδιακά, όταν αισθάνεστε ξεκούραστοι και ήρεμοι.

Αποφύγετε βαριά γεύματα ή κατανάλωση αλκοόλ πριν από το σεξ.

Δώστε έμφαση στην επικοινωνία με τον/τη σύντροφό σας.

Μην αγνοείτε συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή έντονη κόπωση.

Το σεξ μετά από ένα έμφραγμα δεν αποτελεί ταμπού ούτε μια δραστηριότητα που πρέπει απαραίτητα να αποκλειστεί. Με σωστή καθοδήγηση, εξατομικευμένη αξιολόγηση και προσοχή, μπορεί να επανενταχθεί με ασφάλεια στη ζωή του ασθενούς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευεξία, την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα ζωής. Στο andrologia.gr μπορείτε να βρείτε έγκυρη ενημέρωση για θέματα ανδρικής σεξουαλικής υγείας και να συζητήσετε με τον ειδικό τις επιλογές που ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.