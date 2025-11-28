Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ), η αδυναμία δηλαδή επίτευξης ή διατήρησης στύσης επαρκούς για ικανοποιητική σεξουαλική επαφή, δεν είναι μόνο ιατρικό ζήτημα. Είναι μία πρόκληση που αγγίζει βαθιά την αυτοπεποίθηση και επηρεάζει τις σχέσεις και την ποιότητα ζωής του άνδρα.

Στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου Ανδρολόγου-Ουρολόγου και Χειρουργού Δρ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, το ευαίσθητο αυτό θέμα αντιμετωπίζεται με επιστημονική αρτιότητα, σεβασμό, διακριτικότητα και επιτυχία.

Γιατί συμβαίνει η στυτική δυσλειτουργία;

Η στυτική δυσλειτουργία δεν έχει μία μόνο αιτία. Είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση η οποία μπορεί να οφείλεται σε σωματικούς, ψυχολογικούς αλλά και συμπεριφορικούς, όπως φαίνεται, παράγοντες.

Στα οργανικά αίτια, περιλαμβάνονται σοβαρές παθήσεις όπως καρδιαγγειακά νοσήματα (π.χ. θηροσκλήρωση, υπέρταση), διαβήτης, ορμονικές διαταραχές (όπως χαμηλή τεστοστερόνη), νευρολογικές παθήσεις ή παρενέργειες φαρμάκων.

Από την άλλη πλευρά, ψυχολογικοί παράγοντες όπως άγχος απόδοσης, κατάθλιψη ή προβλήματα στη σχέση μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τέλος, ο τρόπος ζωής (κάπνισμα, υπερβολικό αλκοόλ, καθιστική ζωή) συμβάλλει και αυτός σημαντικά, παρόλο που δεν του δίνεται πάντα η προσοχή που χρειάζεται.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία της διάγνωσης;

Στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, η προσέγγιση για τη διάγνωση μπορεί να διαφέρει από άνδρα σε άνδρα. Για τον εντοπισμό της υποκείμενης αιτίας ακολουθείται μεν μια βασική διαδικασία με συγκεκριμένες εξετάσεις και ενέργειες (λεπτομερές ιατρικό και σεξουαλικό ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις, υπερηχογράφημα με triplex αγγείων πέους και ίσως και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις), αλλά είναι πάντα εξατομικευμένη.

Η ομάδα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία ετών, ενώ ενημερώνεται αδιάλειπτα και εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες, επαναστατικές και ασφαλείς θεραπείες για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας!

Καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες

Με τον Χειρουργό Ουρολόγο-Ανδρολόγο Δρ. Κωνσταντινίδη “στο τιμόνι”, το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε κάθε άνδρα.

Από την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή (αναστολείς PDE5, ενδοπεϊκές ενέσεις και ορμονοθεραπεία) και τις μη φαρμακευτικές θεραπείες (συσκευές κενού – vacuum, κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης – LiSWT) μέχρι τις καινοτόμες λύσεις (PRP – πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και βλαστοκύτταρα) και τη χειρουργική αντιμετώπιση (υδραυλικές ή ημίσκληρες πεϊκές προθέσεις), η επιλογή γίνεται έπειτα από ενδελεχή διερεύνηση του αιτίου που οδήγησε σε στυτική δυσλειτουργία.

Ο λόγος που πρέπει να απευθυνθείτε στον Δρ Κωνσταντινίδη και το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος Δρ. Κωνσταντινίδης είναι πρωτοπόρος στην Ανδρολογία στην Ελλάδα, διαθέτοντας πλέον περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και έχοντας αντιμετωπίσει επιτυχώς χιλιάδες περιστατικά ασθενών με ΣΔ.

Στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Πρώτο Ανδρολογικό Κέντρο στην Ελλάδα, ολιστική προσέγγιση σημαίνει ότι δεν θεραπεύεται απλώς η στύση, αλλά διερευνάται κάθε παράγοντας ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα, η ποιότητα ζωής και η ψυχολογία κάθε άνδρα.

Η στυτική δυσλειτουργία δεν είναι πια ταμπού. Είναι ένα ιατρικό ζήτημα το οποίο μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με τον Δρ. Κωνσταντίδη και τους έμπειρους γιατρούς που συνθέτουν το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών μπορείτε να είστε σίγουροι πως θα λάβετε επιστημονικά τεκμηριωμένη, εξατομικευμένη και ανθρώπινη φροντίδα!