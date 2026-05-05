Η διαταραχή δυσμορφίας πέους (PDD) αποτελεί μια μορφή της διαταραχής σωματικής δυσμορφίας (BDD) και χαρακτηρίζεται από έντονη, επίμονη ενασχόληση με την εμφάνιση του πέους. Το άτομο συχνά αντιλαμβάνεται μικρές ή ακόμη και ανύπαρκτες «ατέλειες» ως σοβαρά προβλήματα, θεωρώντας ότι το πέος του υστερεί σε σχέση με των άλλων.

Πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα

Αυτή η εμμονή μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές συμπεριφορές, όπως συνεχής έλεγχος ή περιποίηση, χρήση «αυτοσχέδιων» μεθόδων, όπως αντλίες κενού ή συσκευές διάτασης, ακόμη και σε επαναλαμβανόμενες αισθητικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η PDD συνδέεται συχνά με ψυχικές δυσκολίες, όπως άγχος και κατάθλιψη, και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τη σεξουαλική ζωή όσο και τη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Η έρευνα γύρω από την PDD είναι περιορισμένη, αλλά βασίζεται κυρίως σε μελέτες του King’sCollege στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα:

οι άνδρες με PDD ανησυχούν περισσότερο για το μέγεθος του πέους, τόσο σε χαλαρή κατάσταση όσο και σε στύση, αλλά και για τη συνολική εμφάνιση των γεννητικών οργάνων,

συχνά βιώνουν επίμονες και ανεπιθύμητες σκέψεις ή εικόνες για το σώμα τους και για το πώς τους βλέπουν οι άλλοι,

παράγοντες όπως η παιδική κακοποίηση ή η παραμέληση μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση της διαταραχής,

εμπειρίες κοροϊδίας, η μεγαλύτερη ηλικία, ο υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος και η αντίληψη μικρότερου μεγέθους φαίνεται επίσης να παίζουν ρόλο,

παρατηρούνται συχνότερα σεξουαλικές δυσλειτουργίες όπως πχ προβλήματα στύσης και μειωμένη ικανοποίηση,

υπάρχει αυξημένη τάση για προσπάθειες αλλαγής του μεγέθους, είτε με μη ασφαλείς μεθόδους είτε μέσω χειρουργικών επεμβάσεων,

συχνά καταγράφεται σημαντική απόκλιση ανάμεσα στο πραγματικό και στο αντιλαμβανόμενο μέγεθος.

Γιατί η χειρουργική λύση δεν είναι η κατάλληλη απάντηση

Η χειρουργική παρέμβαση δεν συνιστάται ως λύση για την PDD, καθώς μπορεί να επιδεινώσει την ψυχολογική δυσφορία. Για τον λόγο αυτό, πολλοί ειδικοί αποφεύγουν τέτοιες επεμβάσεις όταν δεν υπάρχει πραγματική ιατρική ένδειξη.

Ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση

Αντίθετα, προτείνεται η υποστήριξη από επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μια αποτελεσματική προσέγγιση είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT), η οποία βοηθά το άτομο να αναγνωρίσει και να τροποποιήσει τα αρνητικά μοτίβα σκέψης.