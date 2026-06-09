Ένα τροχαίο ατύχημα που περιορίστηκε σε υλικές ζημιές καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6), στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όταν ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 22:45, στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Χανίων. Όπως έγινε γνωστό, το Ι.Χ. που οδηγούσε ένας 62χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με δύναμη σε τέσσερα παρκαρισμένα οχήματα, προξενώντας τους σοβαρές ζημιές.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ούτε του 62χρονου, ούτε κάποιου διερχόμενου πεζού.

Στον έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με την ένδειξη να φτάνει τα 0,88 mg/l.

Ο 62χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος.